Alejandro Fantino es uno de los periodistas que más apoya la gestión del presidente Javier Milei y en medio del análisis que realizaron junto a Jorge Rial, Viviana Canosa y Fabián Doman, el conductor decidió realizar una fuerte confesión que viene de la mano de las elecciones legislativas 2025.

El reconocido comunicador decidió abrirse en la mesa de Cónclave y contar el drama que vivió en los últimos meses: "Fueron meses difíciles porque era un bombardeo constante del micromundo nuestro, del periodismo". Luego, subrayó que "terminás siendo como una especie de perro verde".

"Fue difícil, había que bancarla", expresó Alejandro en el final de su descargo en Carnaval Stream. Tras la palabra del comunicador, Jorge Rial dejó en claro que "tuviste muchas críticas de los propios, te lo digo porque me está pasando a mí ahora, porque me indigné al aire en vivo cuando Cristina salió a bailar al balcón".

La fuerte revelación de Alejandro Fantino tras las elecciones Alejandro Fantino confesó el motivo por el que viene de atravesar "meses difíciles" Esta revelación sirvió para arrancar con un fuerte debate en la mesa y Viviana Canosa también opinó al respecto: "Si uno piensa tanto lo que va a decir y lo que va a hacer es para mí peor". La periodista además fue una de las primeras en criticar fuertemente la actitud de Cristina Fernández de Kirchner tras la letal derrota del peronismo.