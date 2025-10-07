Tenso cruce: Fabián Doman increpó a Alejandro Fantino por su forma de hacer periodismo

Un tenso cruce entre Fabián Doman y Alejandro Fantino se vivió este lunes en Cónclave, el programa de Carnaval Stream que integran ambos periodistas junto a Jorge Rial y Viviana Canosa. Las diferentes posiciones ideológicas de los comunicadores entraron en combustión, y la discusión entre los protagonistas fue subiendo de decibeles.

"No entiendo Fanta, ¿hay que hablar sólo mal del peronismo en Argentina? ¿Hacer periodismo en Argentina es solamente hablar mal del peronismo? Cuál es la respuesta", le reclamó Doman a Fantino por sus constantes críticas al mayor opositor del oficialismo.

Entonces, el único integrante de Cónclave abiertamente afín a La Libertad Avanza retrucó: "Fabi, la verdad estaba en mi casa bañando a Beltrán, por dormirlo, para venir acá a que haga una hora y cuarto. Te tengo que escuchar, tengo que escuchar solamente que rompan al Gobierno".

Decidido a sostener su planteo, Fabián Doman explicó: "Pero a ver, se pone al aire lo que uno tiene de información. Del mismo modo que desde el 2012 hasta el 2024, inclusive con Alberto, se ha contado el desastre peronista, ahora se está contando el desastre libertario".

Por su parte, Alejandro Fantino siguió adelante con su postura y redobló: "Entonces lo que tenemos que decir y claramente, es que estas dos horas y media son para hablar contra el Gobierno".

En ese momento, Doman retrucó: "¿Y cuando Lanata lo hacía a vos te molestaba?". A lo que Fantino contestó: "Pero yo no trabajaba con Lanata. Yo estoy laburando con vos ahora".

Entonces Fabián Doman subió el tono de su embestida disparó: "Cuando Animales Sueltos era un programa de una hora y media contra Cristina y a favor de Macri, ¿a vos te molestaba?". Ante tal reclamo, Alejandro Fantino remarcó sobre el ciclo de actualidad política que condujo en América TV: "Pero venían muchos kirchneristas también, venía Massa".

Visiblemente irritado, Doman le recriminó a su compañero de programa sobre las irregularidades detectadas alrededor de La Libertad Avanza: "Traenos qué candidatos de otros partidos políticos en Argentina para la elección del 26 de octubre, tienen vínculos con los narcos, estuvieron presos, o vendían títulos universitarios que eran truchos? Y lo ponemos al aire"