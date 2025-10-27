El novio de Lali Espósito rompió el silencio en su programa de streaming tras los comicios.

Tras un domingo muy cargado en lo que respecta a la política de nuestro país, el día lunes las diferentes figuras de la televisión y del streaming comenzaron a compartir sus opiniones en los programas. Uno de ellos fue Pedro Rosemblat, fundador del canal Gelatina y pareja de la reconocida cantante Lali Espósito.

El joven conductor decidió realizar una dura autocrítica luego de los comicios que se desarrollaron con normalidad y que determinó una rotunda victoria para La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei quien se mostró muy contento por el triunfo a nivel nacional de su partido político.

"Tendremos la indecorosa tarea de explicar el lunes aquello que no anticipamos el viernes y me parece que uno tiene que reconocer eso, cuando no la ves, no la ves, hay que cerrar el ort*, escuchar, leer, aprender y tratar de mejorar", expresó en su programa de manera seria y muy firme.

La fuerte autocrítica de Pedro Rosemblat tras las elecciones legislativas La dura autocrítica de Pedro Rosemblat tras la victoria de La Libertad Avanza: "Hay que cerrar el..." También, dejó en claro que "hay una inclinación a enojarse, esta línea tan hija de pu** de decir 'bueno, después no los quiero ver llorando cuando les saquen...' Hoy toca mamar, amigos". Posteriormente a esto, le dedicó un mensaje a los seguidores libertarios.