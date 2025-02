Verónica Lozano reveló el motivo por el que recibió a Johnny Depp en su casa de Punta del Este, y contó intimidades de sus días con el astro de Hollywood

Tras el revuelo de la visita de Johnny Depp en Punta del Este, y los rumores de que el motivo de su llegada al vecino país estaría relacionado con un presunto encuentro con Mauro Icardi, Verónica Lozano reveló que el astro de Hollywood estuvo en su casa de Punta del Este, y contó algunas intimidades de sus días con el actor.

Según trascendió, Depp aterrizó en el Aeropuerto Internacional Laguna del Sauce de Punta del Este el jueves 23 de enero, y lejos de mostrarse reacio a las manifestaciones de la gente que lo vio en el lugar, el artista accedió a sacarse fotos con algunos fanáticos y periodistas.

Tras aceptar una invitación de su amigo Jorge ‘Corcho’ Rodríguez, Johnny Depp disfrutó de un fin de semana en la chacra del empresario argentino y Verónica Lozano, ubicada en la mencionada ciudad uruguaya.

Johnny Depp accedió a sacarse fotos en el aeropuerto de Punta del Este. Foto: Instagram @gustavodescalziok.

Más allá de que los días de Depp en Punta del Este se mantuvieron en el marco de una absoluta privacidad, Lozano dio algunos detalles en diálogo con un móvIl para LAM (América TV).

“Es muy amigo de Jorge. Se conocen hará como un año y medio. Él fue a verlo a un par de festivales, cuando estrenó la nueva película que dirigió. Y ahí le dijo ‘me encantaría que vengas a casa’ y él le dijo ’sí, ¿por qué no?’“, explicó Verónica Lozano sobre la previa de la llegada de Johnny Depp a su casa en Uruguay.

Jorge "Corcho" Rodríguez junto a su amigo Johnny Depp. Foto: Instagram @corchorodriguezok.

Entre otras cosas, la conductora definió al actor como alguien “amoroso y tranquilo, que no quiere salir a ningún lado”. Además, la figura de Telefe puntualizó sobre el protagonista de la saga Piratas del Caribe: “No tiene ninguna restricción a la hora de comer, es de buen comer”.

En tanto que sobre el asistente que acompañó a Depp, la conductora detalló: “Un tipo muy amoroso, Beechy, de unos 80 años, muy canchero”. El hombre es el terapeuta del astro de Hollywood y lo contuvo durante toda su batalla legal contra Amber Heard.

Finalmente, cuando le preguntaron a Verónica Lozano sobre el rumor de que Johnny Depp habría viajado para asesorar a Mauro Icardi en su disputa judicial con Wanda Nara, ella respondió: ”No, ni idea y tampoco le dijimos, ni le contamos nada. No quiero ser despectiva, pero no. Al menos nunca lo dijo, creo que no tiene conocimiento”.