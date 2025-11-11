La primera vez en Mendoza: Melendi celebró 20 años en la música con un recital íntimo que repasó su carrera

MDZ Show pasó el fin de semana por el Arena Maipú Stadium para vivir la gran experiencia del recital de Melendi en Mendoza. Lee los detalles.

Siendo su primera vez en Mendoza, el cantautor español Melendi pasó por Maipú para ofrecer un recital que quedará en el recuerdo de todos sus fanáticos que lo esperaron por años. El show se desarrolló luego de las 22 horas en el Stadium del Arena Maipú y fue una absoluta locura.

melendi_show_maipu4 FOTO: Maru Mena El mágico paso de Melendi por Mendoza melendi_show_maipu5 FOTO: Maru Mena Para comenzar, Melendi empezó la noche asegurando que no podía creer haber trabajado durante 20 años en la música y nunca haber visitado a Mendoza. Además, con un monólogo bastante tranquilo e íntimo, contó que siempre quiso dedicarse al fútbol, pero terminó como cantante aunque no se cree merecedor de tanto éxito porque, según él, tampoco tiene talento para eso.

melendi_show_maipu3 FOTO: Maru Mena Todas estas ideas reveladas por el español no fueron apoyadas por los fanáticos que lo aplaudieron en cada chiste, baile y canción. En lo que respecta al show, tuvo un repaso completo por su carrera musical y no faltaron grandes canciones como: Caminando por la vida, Con la luna llena, Loco y El único habitante en tu piel.

melendi_show_maipu Para alegría de todos los presentes, no faltó el gran éxito que ha sido reversionado por Roze en cumbia: Tu jardín con enanitos. Por otro lado, otras de las canciones más esperadas por el público fueron: Cheque al portamor, La promesa y Destino o casualidad.