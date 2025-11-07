No te quedes en casa: los mejores planes para disfrutar Mendoza al máximo

El segundo fin de semana de noviembre llega a Mendoza cargado de opciones para todos los públicos: desde conciertos de primer nivel hasta recorridos artísticos con café de por medio, talleres para niños y experiencias urbanas al aire libre. A continuación, un repaso por los imperdibles de estos días para aprovechar al máximo la agenda cultural de la provincia.

La propuesta musical arranca fuerte este viernes 7 con dos eventos destacados. A las 21 horas, la Sala 2 de la Nave Cultural se llenará de sonidos que fusionan tradición y modernidad con la presentación de Cruciales , un grupo mendocino que reinterpreta el cancionero folclórico argentino y latinoamericano con toques de jazz y pop orgánico. Integrada por Anabel Molina, Pablo Riquero, Paito Figueroa y Pablo Quiroga , la banda promete una velada íntima y potente. Las entradas tienen un valor de $12.000 y pueden adquirirse en la boletería de la Nave Cultural.

A la misma hora, el Teatro Independencia será sede del concierto de abono #13 de la Orquesta Filarmónica de Mendoza , que celebra sus 40 años de trayectoria con una propuesta que une las sonoridades de Europa y América. Bajo la dirección del maestro invitado David Greilsammer , y con el clarinetista Fernando López Ballesteros como solista, la Filarmónica invita al público a un viaje musical que combina historia, virtuosismo y emoción. Las entradas, disponibles por EntradaWeb o en la boletería del teatro (Chile 1184, Ciudad), tienen un costo general de $4.000.

El fin de semana continúa en Luján de Cuyo, con una propuesta que combina arte, café y buena compañía. El Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú – Casa Fader abre sus puertas el sábado 8 y domingo 9, de 16 a 21 horas, para disfrutar del ciclo “Dulce café en el Fader”, con entrada gratuita y sin necesidad de reserva.

Durante ambas jornadas se podrá recorrer la muestra “Silencio compartido” , que reúne obras de tres grandes referentes del arte mendocino y argentino: Antonio Sarelli, Rebeca Sarelli y Ángel Gil. La curaduría de Pablo Chiavazza propone reflexionar sobre el silencio como espacio de creación y encuentro. Los recorridos guiados serán el sábado a las 18 y el domingo a las 19 horas, acompañados por música en vivo y degustaciones del Bruno Brown Café, además de charlas, talleres, sorteos y propuestas para toda la familia.

El sábado también habrá un set de DJ Victoria Venturini, mientras que el domingo se suma el taller infantil “Chefsitos” a las 18:30, seguido por el espectáculo Magic Room, ideal para cerrar el fin de semana entre risas y arte.

Cultura urbana y tatuajes: experiencias para todos los gustos

Para quienes buscan una opción más urbana y alternativa, la Expo Tattoo Mendoza regresa en su novena edición este sábado desde las 10 de la mañana en la Nave Cultural. Se trata de un encuentro único que reúne a artistas del tatuaje de toda Argentina y el mundo, con demostraciones en vivo, concursos y muestras sobre las nuevas técnicas del arte en la piel. Es un evento pago, con cupo limitado y entradas disponibles en EntradaWeb.

Y si la idea es disfrutar de la ciudad al aire libre, el clásico ciclo “Sábados Sorprendentes” ofrece una experiencia gratuita y participativa en la pérgola del Paseo Peatonal Sarmiento desde las 12 del mediodía. Durante una hora, mendocinos y turistas podrán disfrutar de intervenciones artísticas, música y actividades creativas en pleno corazón de la Ciudad.

Un fin de semana para no quedarse en casa

Entre folclore, sinfonías, arte contemporáneo, tatuajes y cafés, Mendoza se prepara para un fin de semana repleto de cultura y sensaciones. Ya sea en los escenarios más emblemáticos o en espacios abiertos donde el arte se encuentra con la gente, la provincia ofrece múltiples formas de conectarse con la creatividad y el disfrute.

Así que, antes de que el lunes vuelva a tocar la puerta, vale la pena salir, mirar, escuchar y dejarse sorprender. Porque este fin de semana, Mendoza no se queda quieta: suena, vibra y se llena de arte.