Después de las fuertes lluvias, Mendoza sigue con tiempo inestable

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por lluvias y viento en el sur de Mendoza. En el resto de la provincia mejora el tiempo, aunque el cielo seguirá nublado y fresco.

Tras un jueves marcado por intensas lluvias, Mendoza tendrá este viernes 7 de noviembre un respiro, aunque el tiempo seguirá inestable y fresco. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada parcialmente nublada, con vientos moderados del sudeste y una temperatura máxima de 24°.

La mínima descenderá hasta los 8°, lo que marcará una mañana fría en buena parte de la provincia.

Durante las primeras horas del día podrían registrarse lluvias aisladas, principalmente en zonas del Gran Mendoza y el Valle de Uco, pero luego el cielo tenderá a mejorar gradualmente hacia la tarde. En la cordillera, en cambio, continuarán las precipitaciones y nevadas.