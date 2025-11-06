Se viene una nueva edición de la Noche de las Vinerías en la Ciudad de Mendoza

La Noche de las Vinerías regresa a la Ciudad de Mendoza con la edición 2025. Cómo disfrutar del evento.

Una nueva Noche de las Vinerías en la Ciudad.

La Ciudad de Mendoza, reconocida como la Capital Internacional del Vino, se prepara para celebrar una nueva edición de La Noche de las Vinerías, un clásico evento que combina degustaciones, cultura y música. La cita será el miércoles 12 de noviembre a las 20 horas en la vinoteca B&B, ubicada en la avenida Bartolomé Mitre 756.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de una selección especial de vinos de distintas bodegas, acompañada por la historia y la propuesta enológica de la vinoteca anfitriona. Además, el encuentro contará con música en vivo, creando un ambiente ideal para disfrutar del vino en un entorno relajado y social.

Este evento forma parte del programa “Capital Internacional del Vino”, una iniciativa que busca promover la cultura vitivinícola en distintos espacios de la ciudad, acercando el mundo del vino tanto a mendocinos como a turistas.

Valor y forma de acceso a la Noche de las Vinerías Las entradas podrán adquirirse directamente en la vinoteca el mismo día del evento, una hora antes del inicio. El costo general será de 8.000 pesos, e incluye la degustación de los distintos varietales seleccionados para la ocasión.

“La Noche de las Vinerías” se ha convertido en un espacio de referencia para quienes desean conocer más sobre la producción vitivinícola local, descubrir etiquetas nuevas y compartir experiencias con productores, sommeliers y otros aficionados al vino.