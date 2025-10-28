El huracán Melissa toca tierra en Jamaica con vientos de 280 kilómetros por hora

El huracán Melissa tocará tierra en Jamaica este martes con vientos de casi 280 kilómetros por hora. Hay posibilidad de grandes daños y registro de víctimas.

Las autoridades de Jamaica han informado que esperan que el huracán de categoría 5 'Melissa' tocará tierra este martes con vientos de casi 280 kilómetros por hora, que traerán además fuertes lluvias a la isla y hay operativos de prevención al respecto del arribo.

"El ojo del huracán Melissa comenzó a moverse sobre Jamaica la noche del lunes y en las primeras horas del martes con vientos sostenidos de casi 280 kilómetros por hora con rachas aún mayores", ha informado la oficina del primer ministro jamaicano, Andrew Holness.

Las previsiones apuntan a que habrá fluctuaciones en la intensidad de la tormenta antes de que toque tierra, pero será en todo caso "un huracán extremadamente potente".

El huracán traerá fuertes lluvias Así, se esperan lluvias de entre 350 y 750 milímetros por metro cuadrado en los próximos días, en particular en el centro y el este del país. "Es probable que haya inundaciones repentinas y deslizamientos", ha advertido Holness. Además habrá tormentas y olas de gran tamaño destructivas en particular en el sur de Jamaica.

La tormenta, que avanza a una velocidad excepcionalmente lenta, también afectará a países como Cuba, Haití o República Dominicana. En la base militar estadounidense de Guantánamo han sido evacuadas durante el fin de semana un millar de personas del personal no esencial.