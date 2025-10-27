El huracán Melissa alcanza categoría 5 y amenaza a Jamaica: "Hay comunidades que no sobrevivirán"

El huracán Melissa se fortaleció este lunes hasta categoría 5 mientras avanza hacia Jamaica, con vientos superiores a los 250 km/h.

El Centro Nacional de Huracanes alertó que Melissa podría causar inundaciones y deslizamientos de tierra en varios países del Caribe.

El huracán Melissa alcanzó este lunes la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, a medida que se aproxima a Jamaica. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), el ciclón presenta vientos sostenidos de al menos 252 kilómetros por hora y se espera que toque tierra en la isla el martes, dejando a su paso lluvias torrenciales y una peligrosa marejada ciclónica.

Así avanza el huracán Melissa huracán “Melissa es ahora un huracán de categoría 5”, confirmó el NHC en su último boletín. “Los vientos destructivos, las marejadas ciclónicas y las inundaciones catastróficas empeorarán en Jamaica a lo largo del día y durante la noche”, advirtió el organismo.

Las autoridades locales ya emitieron alertas máximas por riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, especialmente en las zonas montañosas y costeras del país. Desmond McKenzie, ministro de Gobierno Local de Jamaica, expresó su preocupación por el impacto que podría tener el fenómeno: “Muchas de las comunidades no sobrevivirán a las inundaciones”, alertó.

Víctimas fatales: la alerta es urgente El huracán Melissa ya dejó cuatro víctimas fatales antes de llegar a Jamaica: tres en Haití y una en la República Dominicana. Además, en este último país se reportó la desaparición de un adolescente tras el paso del ciclón por el Caribe oriental.