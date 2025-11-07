Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes
Según el cronograma de Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en seis departamentos de Mendoza a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 7 de noviembre. Esto tiene que ver con que la empresa de electricidad realiza tareas de mantenimiento de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son seis los departamentos que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Maipú, Las Heras, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este viernes 7/11
Maipú
- En la intersección de calles Castro Barros y Tropero Sosa y zonas aledañas. De 9.00 a 11.00 h.
- En la manzanas E, H y G del barrio Liceo Golf Club. De 8.30 a 11.30 h.
Las Heras
- En calle Martín Zapata, entre Pedro Pascual Segura y General Paz. En calle Pedro Pascual Segura, entre callejón Barrionuevo y Maipú II; El Algarrobal. De 8.30 a 12.30 h.
Tupungato
- En la intersección del Corredor Productivo (Ruta Provincial N°94) y calle El Álamo; Cordón del Plata. De 9.30 a 12.20 h.
Tunuyán
- En calle Sebastianelli, entre Paso de Los Andes y Manuel Manzano, y zonas aledañas; Villa Seca. De 9.30 a 13.30 h.
San Carlos
- En calle Derinovsky, entre calles N°2 y El Milagro; El Cepillo. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- En la Ruta Provincial N°175, entre calles La Primavera y Bargna; Las Malvinas. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles Deán Funes, Montecaseros, Casnati y Sarmiento. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Gutiérrez, La Bodega, Ejército de Los Andes y callejón Agrario; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.