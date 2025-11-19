Comenzó el juicio entre Mirtha Legrand y su exchofer: qué le reclama a la diva de El Trece

En el mes de septiembre se conoció la noticia de que Marcelo, exchofer de Mirtha Legrand, decidió realizar una fuerte denuncia contra la diva de El Trece. Todo comenzó cuando Luis Bremer contó en Desayuno Americano (América) la información y sostuvo que la demanda se debe a despido ilegal y registración fraudulenta durante ocho años.

En ese momento, el periodista de espectáculos contó que "Marcelo la acompañó durante más de treinta años y la asistió en distintas tareas que tenían que ver no solamente con lo profesional, sino con lo personal. Era una persona, además, que organizaba un poco la prensa cuando Mirtha iba a sus presencias en distintos teatros o eventos, algo que hoy sigue haciendo, pero con un chofer tercerizado".

Fue el propio comunicador quien contó en el programa de Pamela David que finalmente el juicio es una realidad y Mirtha Legrand tendrá que enfrentarse a su exchofer en un juicio: "Comienza el juicio con su exchofer, estamos hablando de Marcelo. La semana pasada hubo dos audiencias y en ambas la jueza le propuso a los abogados de Mirtha pagar todo lo que reclama Marcelo, menos las multas".

El panelista sostuvo que la jueza le pidió a los letrados de la diva de El Trece que le paguen lo elemental como "los años adeudados, el mes por año trabajado y algunos items más". Sin embargo, el defensor del exchofer dejó en claro que no estaba de acuerdo debido a que la cifra es muy inferior y que "hay un dinero que no está siendo contemplado por la jueza".

El periodista dejó en claro también que "hoy se abre la etapa de testigos y formalmente comienza el juicio a Mirtha Legrand". Por el momento no se sabe si ella se presentará en tribunales para estar presente en las diferentes instancias.