Aparecieron las pruebas contra Rodrigo De Paul: la coincidencia y el dato de la "Chica 7" que sería la tercera en discordia

La tranquilidad de la Scaloneta parece haber volado por los aires, pero esta vez no por un resultado deportivo, sino por el ventilador que encendieron las ex participantes de Gran Hermano. En el programa All Access, Catalina Gorostidi y Flor Regidor prendieron fuego la imagen de Rodrigo De Paul .

Rodrigo De Paul quedó en el centro de la tormenta tras los dichos de Catalina Gorostidi y Flor Regidor.

Lo que empezó como un comentario al pasar sobre "mensajitos" por Instagram, terminó en una acusación directa que involucra acuerdos de pareja y una supuesta lista de conquistas que el volante mantendría en paralelo a su relación con Tini Stoessel.

Los usuarios de redes sociales iniciaron una investigación digna del FBI para ponerle nombre y apellido a los rumores. Así fue como surgió la figura de Tamara Benitez, bautizada por el mundo digital como la "Chica número 7" .

Tamara Benitez fue señalada por los usuarios de redes como la supuesta tercera en discordia por el uso de la camiseta 7.

¿El motivo? Una serie de fotos donde se la ve posando con la camiseta del seleccionado que usa el motorcito de la Selección. Pero la cosa no quedó ahí: se pudrió todo cuando los internautas cruzaron datos y descubrieron que la joven frecuenta los mismos lugares que el jugador, desde el Monumental hasta las playas de Miami.

tamara-benitez-2 Las declaraciones en el ciclo de DGO desataron una ola de investigaciones con esta chica en foco. x

Flor Regidor no tuvo piedad y terminó rápidamente con cualquier intento de diplomacia. "Él se garcha a mucha gente", disparó sin filtro, dando a entender que entre el futbolista y la cantante existiría un pacto de libertad que la opinión pública desconoce.

portada tini stoessel rodrigo de paul El entorno de Tini Stoessel mantiene el silencio mientras crecen las especulaciones sobre un posible casamiento o ruptura definitiva. Archivo MDZ - @tinistoessel

Mientras algunos fanáticos se aferran a los rumores de casamiento para fin de año, el bando de los escépticos se nutre de las supuestas capturas de chat que Catalina asegura tener bajo llave. Por ahora, Rodrigo De Paul ni Tini han salido a desmentir este operativo de "detectives" que, entre camisetas y likes sospechosos, amenaza con empañar el presente de una de las parejas más queridas del país.