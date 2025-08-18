Camila Homs enterneció con postales de su embarazo en la Patagonia: las fotos que conquistaron las redes

A principios de agosto de 2025, Camila Homs y José Principito Sosa confirmaron su primera hija juntos a través de una íntima ceremonia de género. La emoción estalló con un botón que liberó humo rosa, y la pareja compartió con ternura: “Te soñamos y deseamos tanto. Te esperamos con mucho amor para darte bebita”.

La futura mamá ya es madre de Francesca y Bautista , fruto de su relación anterior con Rodrigo De Paul; mientras que Sosa es papá de Rufina y Alfonsina , nacidas de su vínculo con Carolina Alurralde. Con esta nueva llegada, su familia ensamblada se expande y se llena de nuevas ilusiones.

La modelo disfruta de unas vacaciones en la Patagonia , donde hizo realidad el deseo de sus hijos de conocer la nieve. Compartió tiernas imágenes de Francesca y Bautista haciendo muñecos, deslizando en la nieve y disfrutando plenamente del paisaje invernal.

Aprovechando el Día del Niño, la mujer le dedicó unas tiernas palabras a sus hijos: "Feliz día mis amores de esta y todas mis vidas. Lo único que deseo es que sean felices para siempre".

Además de los momentos fríos y blancos, Camila se regaló tiempo para relajarse. Publicó fotos del hotel con spa y piscina climatizada donde se hospedó, lugares que definió como un mimo merecido durante su embarazo.

image Cami Homs disfruta de unos días en el frío. Créditos: Instagram / camihoms

Una panza que crece sin parar

En una serie de tomas frente a un lago, la modelo mostró su pancita con un look deportivo y relajado. También compartió una selfie con un vestido ajustado color chocolate, luciendo su embarazo con orgullo y naturalidad . Por otro lado, en redes, fue fuente de inspiración con imágenes íntimas en ropa interior, dejando ver su embarazo sin artificios.

image Una panza que genera ternura en redes. Créditos: Instagram / camihoms

Es importante recordar que Camila y José oficializaron su relación en octubre de 2023, cuando publicaron una foto juntos en sus cuentas de Instagram. Desde entonces, se los ha visto compartiendo momentos románticos, salidas con amigos y encuentros familiares que reflejan la solidez del vínculo.