Primer día sin partidos del Mundial: todas las marcas, récords y curiosidades que dejó hasta hoy

Después de 28 días consecutivos con fútbol, este jueves llega el primer día sin partidos desde que comenzó el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Desde el 11 de junio hasta este 7 de julio se disputaron 96 encuentros y solo quedan ocho para conocer al nuevo campeón del mundo.

La pausa llega en el momento justo para mirar hacia atrás. Más allá de los clasificados a cuartos de final, esta Copa del Mundo ya dejó récords que parecían muy difíciles de alcanzar, curiosidades únicas y varias páginas que pasarán a formar parte de la historia del fútbol.

Se trata de una edición distinta desde su nacimiento. Es la primera organizada por tres países al mismo tiempo y también la primera con 48 selecciones, un formato que amplió la competencia y agregó una ronda más de eliminación directa. Ahora, el campeón deberá disputar ocho partidos para levantar el trofeo.

Además, este Mundial marcó un antes y un después para el país organizador. México se convirtió en el primer país del mundo en albergar tres Copas del Mundo, luego de haber sido sede en 1970 y 1986.

El míticio estadio Azteca es el único en la historia en recibir tres inauguraciones de mundiales.

El nuevo formato con 48 selecciones cambió además la estructura de la competencia. Los equipos quedaron repartidos en 12 grupos de cuatro integrantes y apareció una nueva instancia eliminatoria antes de los octavos de final, aumentando la cantidad de partidos necesarios para conquistar el título.

La asistencia de público también rompió registros. Incluso antes de finalizar la fase de grupos, la Copa del Mundo ya había superado la marca histórica de espectadores alcanzada en Estados Unidos 1994, favorecida por la capacidad de los grandes estadios norteamericanos.

El Mundial de los goles con Messi como protagonista

Messi continúa batiendo todos los récords partido a partido. EFE

La ampliación del torneo también se reflejó en los números. Al término de los octavos de final ya se marcaron 280 goles, una cifra que supera ampliamente los 172 que tuvo en su totalidad Qatar 2022 y que convierte a esta edición en la más goleadora de toda la historia.

Entre esos tantos hubo uno con un valor especial. El 3-2 convertido por Enzo Fernández frente a Egipto en los octavos de final fue el gol número 3.000 de la historia de los Mundiales.

La primera Copa con 48 selecciones ya escribió varias páginas de historia. Desde el gol 3.000 hasta nuevos récords que parecían imposibles de romper. EFE

La historia de esos goles redondos también tiene un fuerte vínculo con Argentina y Mendoza. El tanto número 1.000 fue convertido por el neerlandés Rob Rensenbrink, de penal, el 11 de junio de 1978 en el estadio Malvinas Argentinas durante el partido entre Países Bajos y Escocia. El gol 2.000 llegó recién en Alemania 2006 gracias al sueco Marcus Allbäck, que marcó de cabeza frente a Inglaterra. Mucho antes, el primer gol de los Mundiales había sido obra del francés Lucien Laurent en Uruguay 1930.

Por otra parte, Lionel Messi volvió a romper varias marcas durante este Mundial. Con los cinco encuentros disputados hasta el momento llegó a 31 partidos jugados en Copas del Mundo, ampliando el récord que ya había conseguido en Qatar 2022 cuando superó los 25 encuentros del alemán Lothar Matthäus.

Cristiano Ronaldo también siguió escalando posiciones. El portugués alcanzó los 27 partidos mundialistas y quedó como el segundo futbolista con más presencias en la historia del torneo.

Cristiano Ronaldo se ubicó en el segundo lugar de los jugadores con más partidos disputados en la historia de los mundiales. EFE

Pero no fueron los únicos registros que cambiaron. Messi también pasó a ser el máximo goleador histórico de los Mundiales con 21 tantos, dejando atrás la marca de Miroslav Klose, que había elevado el récord hasta 16 goles en Brasil 2014 luego de superar los 15 que Ronaldo Nazário había establecido en Alemania 2006. Detrás del capitán argentino aparece Kylian Mbappé, que ya suma 19 conquistas y todavía sigue en carrera.

El Mundial entra en pausa después de 96 encuentros y el balance ya es impactante. Messi, Mbappé, Marruecos, Curazao y varios hitos quedaron en los libros. EFE

No todas las marcas son positivas. Messi también quedó como el futbolista que más penales falló en la historia de los Mundiales, con cuatro ejecuciones desperdiciadas.

Los remates errados fueron frente a Islandia en Rusia 2018, Polonia en Qatar 2022, Austria durante la fase de grupos de este Mundial y Egipto en los octavos de final.

Mostafa Shobeir, el arquero de Egipto, le contuvo un penal a Messi a los 20' del primer tiempo. DPA

Entre tantos otros hitos, también hubo un récord desde los bancos de suplentes. Dick Advocaat dirigió a Curazao con 78 años y pasó a ser el entrenador más veterano en sentarse en un banco durante una Copa del Mundo.

La selección de ¿Marruecos?

Uno de los episodios más curiosos ocurrió durante el empate 1 a 1 entre Marruecos y Brasil en la fase de grupos. Durante 24 minutos, la selección africana tuvo en cancha una formación integrada exclusivamente por futbolistas nacidos fuera del territorio marroquí.

La situación se produjo cuando Samir El Mourabet reemplazó a Azzedine Ounahi. Con ese cambio salió el único jugador nacido en Marruecos que permanecía en el campo y el equipo quedó compuesto por futbolistas nacidos en Canadá, Francia, España, Bélgica y Países Bajos.

Roger Ibañez, lateral de Brasil, disputa el balón con Noussair Mazraoui quien nació en Países Bajos y representa a la selección de Marruecos. EFE

La alineación estuvo integrada por Bounou (Canadá), Mazraoui (Países Bajos), Diop (Francia), Riad (España), Hakimi (España), El Aynaoui (Francia), Bouaddi (Francia), Talbi (Bélgica), El Khannouss (Bélgica), El Mourabet (Francia) y Saibari (España). La secuencia terminó recién con el ingreso de Soufiane Rahimi sobre el final del encuentro.

Curazao, Cabo Verde y África, historias que sorprendieron

El Mundial 2026 también dejó espacio para los debutantes. Curazao se convirtió en el país más pequeño, tanto por población como por superficie, en disputar una Copa del Mundo. Con apenas 185.000 habitantes y 444 kilómetros cuadrados logró una clasificación histórica.

Cabo Verde también protagonizó una de las grandes sorpresas del torneo. En su primera participación mundialista empató con España, Uruguay y Arabia Saudita, resultados que le alcanzaron para avanzar a la fase eliminatoria donde cayó en el alargue 3-2 ante Argentina. Con esa campaña se convirtió en el primer debutante que supera la fase de grupos desde Eslovaquia en Sudáfrica 2010 y pasó a integrar la lista de selecciones revelación de esta edición.

Cabo Verde hizo historia en el Mundial 2026. EFE

También, a nivel continental, África vivió su mejor Mundial. Siete selecciones lograron avanzar a las rondas eliminatorias, una cifra sin antecedentes en la historia de la competencia.

El nuevo formato amplió las posibilidades de clasificación, pero los resultados demostraron que el rendimiento acompañó esa oportunidad. Varias selecciones africanas compitieron de igual a igual frente a las principales potencias y dejaron una de las mejores actuaciones colectivas del continente. Incluso Marruecos continúa en carrera como la única del continente africano clasificada a los Cuartos de Final de este Mundial.

Con los cuartos de final por delante, todavía quedan ocho encuentros. Eso significa que varias de estas estadísticas podrían seguir creciendo antes de que el Mundial 2026 baje definitivamente el telón.