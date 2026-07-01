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En vivo: la Estados Unidos de Pochettino vence con justicia 1-0 a Bosnia y Herzegovina

Por un lugar en octavos de final, Estados Unidos le gana a Bosnia y Herzegovina en California con un gol de Balogun al minuto 45.

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Estados Unidos y Bosnia se enfrentan en el Levis Stadium de Santa Clara, California.

Estados Unidos y Bosnia se enfrentan en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

EFE

Por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la Estados Unidos de Mauricio Pochettino busca seguir haciéndose fuerte de local y se mide contra Bosnia y Herzegovina en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. El ganador enfrentará en octavos a Bélgica, que eliminó a Senegal unas horas antes en un partidazo.

El gol de Balogun para el 1-0 de Estados Unidos

El minuto a minuto de Estados Unidos - Bosnia y Herzegovina

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