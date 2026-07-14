Lo que 5 expertos de la BBC piensan de la selección argentina y su partido frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial

Como todo en el fútbol, el partido entre Argentina y Inglaterra en el Mundial 2026 genera diversas opiniones e interpretaciones, según a quién se le pregunte, y los expertos deportivos de la BBC no son la excepción.

Para algunos, como Chris Sutton, la selección inglesa nunca tendrá una mejor oportunidad para ganar una semifinal de la Copa del Mundo.

"Sin duda, prefiero enfrentarme a Argentina antes que a Suiza, y supongo que Thomas Tuchel y los jugadores de Inglaterra estarán encantados también; pensarán que pueden hacerle daño a Argentina".

Para otros, como Andy Cryer, es probable que en Inglaterra se considere a Argentina como ligera favorita para el encuentro.

"El temor a Messi es muy real, aunque los aficionados ingleses también son conscientes de lo que son capaces otros jugadores como (Enzo) Fernández, (Alexis) Mac Allister, (Julián) Álvarez y compañía".

En lo que ambos parecen coincidir es que ninguno de los dos equipos ha jugado su mejor fútbol.

"La trayectoria de Argentina en el torneo ha sido similar a la de Inglaterra hasta el momento. No se considera que ninguno de los dos equipos esté jugando especialmente bien, pero su carácter y espíritu han bastado para seguir adelante", opina Cryer.

Para este analista deportivo, ambos equipos han dependido de momentos de genialidad individual: "Messi en el caso de Argentina, y (Harry) Kane y (Jude) Bellingham en el de Inglaterra".

Getty Images Ambas selecciones no han mostrado el nivel de los equipos de la otra semifinal.

Sutton, por su parte, cree que Inglaterra no ha estado ni cerca de su mejor nivel y ha llegado a esta instancia gracias a determinados momentos de brillantez de sus jugadores y a un sorteo bastante favorable hasta ahora, pero aun así piensa que puede derrotar a la "albiceleste".

"Argentina es la vigente campeona, es un equipo curtido y, por supuesto, cuenta con Lionel Messi... pero se trata de una selección argentina mediocre en comparación con algunos de sus grandes equipos del pasado".

El "factor Messi"

"Argentina es un equipo muy potente, con una gran fortaleza anímica y una aparente negativa a dejarse vencer, tal como demostró al remontar con tres goles en los minutos finales para derrotar a Egipto", escribe el periodista de la BBC Philip McNulty.

"Y luego está el gran Messi...", añade.

A sus 39 años, opina McNulty, sigue siendo el jugador argentino capaz de cambiar el rumbo de un partido y el que más teme Inglaterra.

"Hoy en día, gran parte de su juego lo desarrolla a ritmo de caminata, pero sus compañeros de selección están dispuestos a sacrificarse por él porque saben de lo que es capaz. Podría decidir el encuentro en una sola acción".

Cryer lo llama el "factor Messi" y agrega que genera una enorme expectativa en Reino Unido:

"Es la primera vez que Messi se enfrenta a Inglaterra, lo cual resulta ciertamente emocionante; es el jugador del que todo el mundo habla".

Getty Images En su último Mundial, Messi jugará por primera vez contra Inglaterra.

Adwaidh Rajan, otro periodista deportivo de la BBC, recuerda que el partido de este miércoles se juega 40 años después de que Diego Maradona "prácticamente por sí solo, eliminara a Inglaterra en los cuartos de final en México", y que Argentina cuenta para esta ocasión con otra "superestrella con el dorsal número 10".

"Sin embargo, Inglaterra también tiene a su propio y emblemático '10' en Jude Bellingham, autor de dos goles en cada uno de los dos últimos partidos de eliminatorias —convirtiéndose en el primer jugador en lograr tal hazaña desde Maradona en 1986—, mientras que el capitán Harry Kane iguala a su compañero con seis goles en lo que va de verano".

Para Andy Cryer, Bellingham y Messi son las dos estrellas de sus respectivos equipos: "Existe la sensación de que uno de ellos volverá a brillar con luz propia".

Pero como recuerda Sutton, quien presenció el partido entre Argentina y Suiza de los cuartos de final, no será Bellingham el encargado de marcar a la estrella argentina sino Declan Rice, si logra superar las dolencias que padeció en los últimos días.

"Los suizos se dieron cuenta de que no se le podía dar ni un centímetro de espacio a Messi, y Granit Xhaka lo hizo a la perfección (...) si Tuchel tiene un plan para evitar que se mueva hacia los espacios libres, creo que Inglaterra tendrá suficiente calidad en el resto de las posiciones para ganar".

Getty Images Los ingleses no olvidan la "mano de Dios" de Maradona.

Fortalezas y debilidades argentinas

Los expertos de BBC Sports también parecen coincidir en dónde está la faceta más peligrosa de los rivales de Inglaterra -de la mitad del campo en adelante- y la zona más vulnerable de los argentinos, del círculo central para atrás.

"Cuentan con una gran solidez en el centro del campo gracias a Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; por su parte, Julián Álvarez es un talento excepcional —aunque a menudo subestimado—, como quedó patente con su gol ante Suiza. Además, realiza un gran trabajo de sacrificio que permite a Lionel Messi desplegar todo su genio", señala McNulty.

"Si presentan alguna debilidad, quizá sea en el eje de la defensa: el temperamento de Cristian Romero puede resultar impredecible y la falta de estatura de Lisandro Martínez es un aspecto que los rivales pueden aprovechar, como hizo Egipto", añade.

Para Sutton, la defensa argentina es floja tanto en la zaga central como en los laterales:

"Argentina se mostró vulnerable por las bandas (contra Suiza). Dan Ndoye puso en serios aprietos a Nahuel Molina —titular en el lateral derecho— y terminó marcando un gol. Al final sustituyeron a Molina, pero tanto si juega él como si lo hace Gonzalo Montiel contra Inglaterra, tendrán mucho trabajo para frenar a Anthony Gordon".

Este periodista tampoco cree que Nicolás Tagliafico, en la banda izquierda, pueda con los delanteros ingleses que atacan por esa franja, sea Noni Madueke o Bukayo Saka.

"Además, en el centro de la defensa, Lisandro Martínez ha cometido error tras error en este torneo. Estoy seguro de que volverá a cometer algún fallo grave".

Getty Images Inglaterra se jacta de tener su propia superestrella con el "10" en la camiseta.

En el historial de partidos mundialistas entre Inglaterra y Argentina, dos recuerdos parecen haber quedado marcados tanto en periodistas deportivos como simpatizantes ingleses: la "mano de Dios" de Maradona en 1986 y la expulsión de David Beckham en 1998 tras lo que interpretan como una "provocación" de Diego Simeone.

"Los enfrentamientos anteriores han sido bastante tensos y espero más de lo mismo en esta ocasión", dice Sutton. "No me sorprendería ver alguna que otra provocación por parte de los jugadores argentinos, ya que disfrutan de ese tipo de situaciones".

Para este periodista de la BBC, sus rivales de este miércoles "estarán encantados si el partido deriva en ese escenario caótico donde los ánimos se caldean y los jugadores ingleses corren el riesgo de perder la cabeza".

Por eso, además de pronosticar una victoria inglesa, este periodista anticipa que Argentina terminará el partido con nueve jugadores.

Las estadísticas de los 4 semifinalistas y la "verdadera final"

En un detallado análisis de los cuatro semifinalistas, el experto en estadísticas deportivas de la BBC Chris Collinson destaca algunas de las características más favorables del juego de la selección sudamericana, así como sus registros no tan promisorios.

"Argentina, vigente campeona, es el equipo que más goles ha marcado (17) y ha sido la más efectiva de cara al arco contrario, convirtiendo el 18% de sus ocasiones de gol".

El analista destaca que es muy posible que se vean muchos goles en la semifinal con Inglaterra porque ninguno de los dos equipos ha mostrado solidez defensiva y son los dos de los cuatro que llegaron a esta instancia que más tantos han recibido (6).

"El hecho de que Argentina presente el peor porcentaje de éxito en duelos por arriba de los cuatro semifinalistas debería dar esperanzas a Inglaterra de poder seguir sacando partido a su juego aéreo".

Collinson también indica que el equipo argentino ha sido el que más distancia ha recorrido (706,5 km), aunque esto lo explica porque han jugado más tiempo, ya que dos de sus tres partidos de eliminación directa fueron a prórroga.

Al tener en cuenta el tiempo de juego de 90 minutos, resalta el experto, los argentinos son quienes menos han corrido y menos sprints han realizado en comparación con los otros tres.

De hecho, sus rivales -Cabo Verde, Egipto y Suiza- han corrido más que ellos en todos los partidos disputados hasta ahora, indican los datos.

"No sorprende, por tanto, que los vigentes campeones hayan sido también los menos agresivos a la hora de presionar al rival, recuperando el balón en zonas adelantadas con menos frecuencia que Inglaterra, Francia y España".

Getty Images Los equipos dirigidos por Tuchel y Scaloni han sido los dos semifinalistas que más goles han concedido.

"Ocurra lo que ocurra el miércoles, el partido promete ser histórico. Una semifinal de la que se hablará en Inglaterra durante años", dice Cryer, aunque reconoce que muchos de sus compatriotas piensan que "el verdadero duelo decisivo" está en la otra semifinal.

"Francia ha mostrado una superioridad imponente y España un gran control de juego; tanto Argentina como Inglaterra tendrían que elevar considerablemente su nivel para plantar cara a cualquiera de esos dos equipos en una final".

Por su parte, Sutton cree que "la semifinal entre Francia y España debería ser la final" ya que los españoles son los mejores en cuanto a su forma de jugar y de controlar los partidos, mientras que los franceses cuentan con potencia ofensiva y talento.

Según este periodista, si bien Inglaterra vencerá a Argentina, será muy difícil que gane el campeonato:

"En mi opinión, Francia y España han sido los dos mejores equipos de este torneo; para mí, quien gane este partido también ganará el Mundial".

BBC

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FUENTE: BBC