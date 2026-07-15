Violencia en Atlanta: videos de la pelea entre barras de San Lorenzo y Huracán en la previa de la semifinal

Lo que debía ser una fiesta de apoyo a la Selección Argentina terminó en incidentes violentos. En la previa de la semifinal contra Inglaterra por el Mundial 2026, las barras bravas de San Lorenzo y Huracán protagonizaron una batalla campal durante el banderazo organizado en la ciudad de Atlanta. El enfrentamiento resultó en la detención de tres ciudadanos argentinos tras la intervención de la policía local.

Aunque la seguridad en Estados Unidos estaba centrada en prevenir cruces entre argentinos e ingleses, el conflicto surgió entre facciones del fútbol local.

Según trascendió, los grupos ya habían intercambiado amenazas por redes sociales , pero se habían mantenido alejados al hospedarse en zonas distintas.

Sin embargo, el encuentro masivo en el banderazo de Atlanta permitió que una facción de Huracán comenzara a provocar a los hinchas de San Lorenzo, escalando rápidamente de los insultos a la agresión física.

El enfrentamiento incluyó el lanzamiento de sillas, tablas y otros objetos contundentes , lo que generó pánico entre los miles de hinchas presentes, quienes debieron correr para alejarse del lugar.

La policía intervino para controlar la situación y dispersar a los involucrados, logrando capturar a tres de ellos que persistían en la pelea.

Las autoridades argentinas que colaboran en el operativo de seguridad del Mundial informaron que los implicados podrían enfrentar duras consecuencias. Se analiza aplicarles el derecho de admisión de por vida, prohibiéndoles el ingreso a cualquier estadio del fútbol argentino. Cabe resaltar que algunos de los participantes en este altercado ya tenían antecedentes por incidentes similares ocurridos durante el Mundial de Rusia 2018.