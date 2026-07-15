Argentinos coparon las calles de España: los festejos ya palpitan la final del Mundial

La clasificación de la Selección Argentina a una nueva final de la Copa del Mundo desató una ola de festejos en todo el mundo. Como ocurrió tras la consagración en Qatar 2022, miles de argentinos salieron a las calles para celebrar el triunfo frente a Inglaterra y soñar con otro título mundial .

Sin embargo, uno de los escenarios que más llamó la atención fue, justamente, España , el país que será el rival de la Albiceleste en la gran final del próximo domingo.

Las redes sociales se inundaron de videos grabados en Madrid, Barcelona y distintas ciudades de Catalunya, donde cientos de argentinos se mezclaron con turistas y curiosos para festejar el pase a la definición del Mundial. Las imágenes rápidamente se hicieron virales en TikTok, Instagram y X.

Uno de los puntos de mayor convocatoria fue la Plaza Mayor de Madrid , donde una multitud celeste y blanca cantó durante varios minutos. Allí volvió a escucharse uno de los clásicos del cancionero futbolero argentino, adaptado esta vez al rival que espera en la final: "El que no salta es español", corearon cientos de hinchas mientras flameaban banderas argentinas y hacían sonar bombos y bocinas.

Las imágenes mostraron una celebración mayormente festiva, con familias enteras, camisetas del 10 de Lionel Messi y banderas argentinas ocupando buena parte de la tradicional plaza madrileña.

En Barcelona también hubo importantes concentraciones espontáneas, especialmente en la zona de Plaça Catalunya, donde numerosos argentinos se reunieron apenas terminó el partido para cantar por la clasificación. Las escenas resultaron llamativas porque apenas unas horas antes ese mismo lugar había sido uno de los epicentros de los festejos españoles tras eliminar a Francia y conseguir su boleto a la final.

Festejos en Barcelona

Las celebraciones argentinas también se replicaron en ciudades del mundo donde las comunidades albicelestes volvieron a demostrar el fuerte respaldo que acompaña al equipo de Lionel Scaloni alrededor del mundo.

En redes sociales, miles de usuarios compartieron videos con caravanas de autos, banderas, bengalas y cánticos dedicados a Lionel Messi, que podría disputar el último partido mundialista de su carrera.

Mientras tanto, del lado español también crece la expectativa. Así, antes de que ruede la pelota el domingo, el duelo entre Argentina y España ya comenzó a jugarse en las calles y en las redes sociales. Con pasión, folclore y mucho color, ambos países viven una previa que promete ser una de las más intensas de los últimos Mundiales.