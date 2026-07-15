Cuánto cuesta viajar de último momento para ver a Argentina en la final ante España
La Selección buscará el bicampeonato mundial ante España. Entre vuelos, hotel y entrada, el viaje desde Argentina parte desde unos u$s12.130.
Argentina volverá a disputar una final del Mundial. El próximo domingo enfrentará a España en Nueva York con el objetivo de conseguir el bicampeonato, una conquista que no se alcanza desde hace 64 años y que solamente lograron Italia y Brasil.
Se espera una fuerte presencia de hinchas argentinos tanto en las calles de Nueva York como en el estadio ubicado en Nueva Jersey. Como ocurrió durante el resto del torneo, la Selección tendría un amplio acompañamiento frente al conjunto español.
Muchos simpatizantes que ya se encuentran en Estados Unidos permanecerán allí hasta el partido. Otros intentarán viajar desde Argentina durante los próximos días, aunque deberán afrontar precios elevados por la demanda de vuelos, alojamientos y entradas.
Cuánto cuestan los vuelos a Nueva York
Para salir el viernes 17 y regresar el lunes 20, un pasaje directo cuesta u$s24.000. La alternativa con una escala se ofrece por u$s16.900, mientras que el vuelo con dos escalas, que llega el sábado por la tarde, tiene un valor de u$s4.400.
Precios de hoteles y entradas para la final
El hospedaje por tres noches en un hotel de cuatro estrellas cuesta u$s1.628 en base doble. En un establecimiento de tres estrellas, el precio informado es de u$s1.125. Por su parte, las entradas disponibles en páginas de reventa parten desde los u$s6.100.
Los principales valores para viajar a la final son:
- Vuelo directo: u$s24.000.
- Vuelo con una escala: u$s16.900.
- Vuelo con dos escalas: u$s4.400.
- Hotel de cuatro estrellas: u$s1.628 por tres noches en base doble.
- Hotel de tres estrellas: u$s1.125.
- Entrada en reventa: desde u$s6.100.
Al combinar el vuelo con dos escalas, el alojamiento y una entrada, el presupuesto mínimo estimado alcanza los u$s12.130. El monto será mayor para quienes elijan vuelos directos o alternativas con menos tiempo de viaje.
A esa cifra también deben añadirse las comidas, los traslados internos y otros gastos fijos. Además, tanto los pasajes como las entradas podrían aumentar durante las próximas horas ante el crecimiento de la demanda de argentinos que buscan asistir a la final ante España.