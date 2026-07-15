Cuánto cuesta viajar de último momento para ver a Argentina en la final ante España

La Selección buscará el bicampeonato mundial ante España. Entre vuelos, hotel y entrada, el viaje desde Argentina parte desde unos u$s12.130.

Con el pase a la final, los precios para viajar a alenatar a Argentina se dispararon.

Argentina volverá a disputar una final del Mundial. El próximo domingo enfrentará a España en Nueva York con el objetivo de conseguir el bicampeonato, una conquista que no se alcanza desde hace 64 años y que solamente lograron Italia y Brasil.

Se espera una fuerte presencia de hinchas argentinos tanto en las calles de Nueva York como en el estadio ubicado en Nueva Jersey. Como ocurrió durante el resto del torneo, la Selección tendría un amplio acompañamiento frente al conjunto español.

La emoción de Lionel Messi tras ganarle a Inglaterra en semifinales. Video: TyC Sports Muchos simpatizantes que ya se encuentran en Estados Unidos permanecerán allí hasta el partido. Otros intentarán viajar desde Argentina durante los próximos días, aunque deberán afrontar precios elevados por la demanda de vuelos, alojamientos y entradas.

Cuánto cuestan los vuelos a Nueva York Para salir el viernes 17 y regresar el lunes 20, un pasaje directo cuesta u$s24.000. La alternativa con una escala se ofrece por u$s16.900, mientras que el vuelo con dos escalas, que llega el sábado por la tarde, tiene un valor de u$s4.400.

Hinchas argentinos festejaron en Nueva York el triunfo de Argentina y aguardan por la final. Precios de hoteles y entradas para la final El hospedaje por tres noches en un hotel de cuatro estrellas cuesta u$s1.628 en base doble. En un establecimiento de tres estrellas, el precio informado es de u$s1.125. Por su parte, las entradas disponibles en páginas de reventa parten desde los u$s6.100.