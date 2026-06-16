Jorge Rial sorprendió a todos en redes al criticar duramente al conductor luego de su declaración en homenaje al youtuber fallecido.

La muerte del youtuber argentino "Gaspi" generó una enorme conmoción y diferentes figuras del mundo de la televisión se expresaron al respecto. Marcelo Tinelli fue uno de ellos y quien sorpresivamente lo cruzó fue Jorge Rial, conductor de Carnaval Stream.

"Este programa, ante todo, vamos a dedicárselo a un chico que hoy me dio una noticia muy fea estando hoy disfrutando el día en Miami y ya preparando lo que va a ser el programa del día de hoy", fueron las primeras palabras de Marcelo Tinelli.

En otra parte, comentó que "decía yo siempre: 'Ese chico, si hoy tuviéramos Videomatch al aire, tranquilamente podía estar'". Lo cierto es que Jorge Rial leyó estas declaraciones y no dudó en cruzarlo a través de la red social X (antes Twitter).

Jorge Rial apuntó contra Marcelo Tinelli Jorge Rial apuntó contra Marcelo Tinelli tras sus declaraciones por la muerte de "Gaspi": el picante posteo "Me encantan los homenajes donde el centro de atención es uno y no el que murió. Regalame ese ego", escribió el periodista de C5N. El posteo generó una enorme repercusión e hizo despertar las opiniones de los usuarios.