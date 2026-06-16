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Jorge Rial

Jorge Rial apuntó contra Marcelo Tinelli tras sus declaraciones por la muerte de "Gaspi": el picante posteo

Jorge Rial sorprendió a todos en redes al criticar duramente al conductor luego de su declaración en homenaje al youtuber fallecido.

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Jorge Rial fue contundente.&nbsp;

Jorge Rial fue contundente. 

Foto: captura de video / Carnaval Stream.

La muerte del youtuber argentino "Gaspi" generó una enorme conmoción y diferentes figuras del mundo de la televisión se expresaron al respecto. Marcelo Tinelli fue uno de ellos y quien sorpresivamente lo cruzó fue Jorge Rial, conductor de Carnaval Stream.

"Este programa, ante todo, vamos a dedicárselo a un chico que hoy me dio una noticia muy fea estando hoy disfrutando el día en Miami y ya preparando lo que va a ser el programa del día de hoy", fueron las primeras palabras de Marcelo Tinelli.

En otra parte, comentó que "decía yo siempre: 'Ese chico, si hoy tuviéramos Videomatch al aire, tranquilamente podía estar'". Lo cierto es que Jorge Rial leyó estas declaraciones y no dudó en cruzarlo a través de la red social X (antes Twitter).

Jorge Rial apuntó contra Marcelo Tinelli

Jorge Rial apuntó contra Marcelo Tinelli tras sus declaraciones por la muerte de "Gaspi": el picante posteo

"Me encantan los homenajes donde el centro de atención es uno y no el que murió. Regalame ese ego", escribió el periodista de C5N. El posteo generó una enorme repercusión e hizo despertar las opiniones de los usuarios.

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Jorge Rial contra Marcelo Tinelli.

Jorge Rial contra Marcelo Tinelli.

Marina Calabró respaldó a Rial y comentó que "algo de razón, Tinelli hablaba de él en vez de hablar del muchacho". Luis Ventura, quien se encontraba junto a la conductora, por otro lado, apuntó contra el comunicador y sostuvo que "si hay alguien que lo implementó, fue él".

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