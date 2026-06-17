Agustín Bernasconi volvió a hablar del supuesto romance con Wanda Nara: "Por el momento..."

Agustín Bernasconi decidió hablar nuevamente sobre el vínculo con la conductora de Telefe y sorprendió a todos con sus declaraciones.

En el mes de mayo, Yanina Latorre sorprendió a su audiencia y también a sus compañeros al revelar el supuesto affaire que Agustín Bernasconi y Wanda Nara tuvieron en Uruguay mientras filmaban la película. Lo cierto es que el cantante lo negó y en las últimas horas volvió a hablar sobre el tema.

Respecto a la nueva aventura que Wanda Nara comenzó en Uruguay, Latorre fue tajante: "Wanda se está empomando desde que está en Uruguay a Agustín Bernasconi. Ahí empezaron los quilombos con Migueles".

Lo cierto es que la empresaria sigue en pareja con Martín Migueles y el artista fue contundente: "Me inventaron un romance con Wanda que estuve grabando una película hace poco... Era lógico que podía hablarse algo de eso porque estuvimos un mes en Uruguay juntos grabando", le comentó a Pampita en su especial para Infobae.

Agustín Bernasconi volvió a hablar sobre Wanda Nara Agustín Bernasconi grabó una película con Wanda. Captura X / @eeemiliano En ese instante, Carolina fue tajante y fue la hueso: "¿La ves como una amiga o en algún momento...?". Allí, Bernasconi no dudó en responder de manera contundente y dejó en claro que "yo no descarto para siempre porque no sabes qué puede pasar".