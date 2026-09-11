El secretario de Educación habló sobre los desafíos y el futuro de las escuelas: "Estamos reconstruyendo los cimientos del sistema"

La educación argentina atraviesa un escenario de cambios y desafíos que obligan a revisar prácticas, fortalecer aprendizajes y acompañar a quienes todos los días están frente a las aulas. En ese contexto, el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, reivindica el papel de los docentes y sostiene que el reconocimiento más importante para quienes enseñan está en “las caras, las sonrisas y la realidad de esos chicos aprendiendo”.

En diálogo con el programa de radio En Clave Grote, Torrendell también se refirió al impacto de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, los resultados de las pruebas PISA y Aprender, el federalismo educativo y la necesidad de otorgar mayor protagonismo a las escuelas. Además, pidió poner el foco en las experiencias educativas positivas y anticipó su expectativa ante la próxima visita del papa León XIV a la Argentina.

El secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, reivindica el papel de los docentes. Archivo El reconocimiento que nace en el aula Torrendell sostuvo que, aunque pueda existir una percepción de que los docentes no son suficientemente valorados, el verdadero reconocimiento debe buscarse en el aprendizaje de los estudiantes. “Nuestro verdadero reconocimiento, el más valioso, el más importante es el de los chicos aprendiendo”, afirmó. Para el funcionario, ese vínculo cotidiano permite encontrar una fuente permanente de entusiasmo más allá de las fluctuaciones del reconocimiento social. En ese sentido, destacó que el trabajo docente se desarrolla actualmente en un contexto de transformaciones profundas. Comparó la llegada de la inteligencia artificial con otros cambios tecnológicos que modificaron históricamente las dinámicas del aula, como ocurrió con la incorporación de los manuales escolares, los cuadernos y otros recursos. “Cada introducción de una tecnología en el aula es un desafío profesional”, señaló, y consideró que frente a la IA hay que evitar el temor y asumir el proceso con “perseverancia, pero al mismo tiempo tranquilidad”.

PISA, Aprender y los cimientos del sistema El secretario de Educación también explicó las diferencias entre los resultados de las pruebas PISA y Aprender. Según planteó, no existe una contradicción entre ambos resultados porque se trata de evaluaciones realizadas sobre poblaciones diferentes. Mientras PISA evalúa a estudiantes de 15 años, Aprender permitió observar recientemente una mejora en sexto grado de primaria, especialmente en las escuelas de sectores más desfavorecidos. Para Torrendell, esa diferencia responde al momento en que impactan las políticas educativas. “Nosotros hemos encarado una política para fortalecer los aprendizajes fundamentales”, explicó, y sostuvo que los avances registrados en primaria constituyen una primera etapa de un proceso más amplio. “Estamos reconstruyendo los cimientos del sistema”, afirmó, y planteó que las mejoras en secundaria llegarán posteriormente, porque las transformaciones educativas no impactan “todo al mismo tiempo”.

Más protagonismo para las escuelas Otro de los ejes planteados por Torrendell es la necesidad de fortalecer el protagonismo escolar y el liderazgo de los directores. Para el funcionario, la evidencia muestra que la mejora educativa no depende exclusivamente de una conducción centralizada y burocrática, sino de escuelas con mayor capacidad de decisión, acompañadas por sistemas de supervisión, evaluación y rendición de cuentas. También reivindicó la posibilidad de alcanzar acuerdos dentro del sistema educativo federal. Frente a las diferencias entre las provincias, sostuvo que el federalismo no constituye un obstáculo para mejorar los resultados y puso como ejemplo la política de alfabetización desarrollada de manera conjunta en las 24 jurisdicciones. “El federalismo no es un obstáculo para la mejora de la educación, todo lo contrario, puede ser una oportunidad si se trabaja adecuadamente”, afirmó.