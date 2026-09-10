Diputados proponen aumentar fondos para los bomberos voluntarios del país

Mientras los bomberos voluntarios de todo el país realizaron este jueves un sirenazo nacional para reclamar fondos adeudados por el Gobierno, en la Cámara de Diputados se presentó un proyecto que propone aumentar los recursos destinados al sistema nacional.

La iniciativa fue impulsada por el diputado nacional de Unión por la Patria Diego Giuliano, junto a sus pares Jimena López y Jorge Araujo Hernández, y plantea modificar el artículo 11 de la Ley 25.054 para fortalecer el financiamiento de los cuarteles.

El proyecto propone elevar del 5 por mil al 6 por mil la contribución obligatoria sobre las primas de seguros, con excepción del ramo vida. Según sus impulsores, el incremento permitiría aumentar en un 20% los recursos actuales del sistema, sin generar una erogación adicional para el Tesoro Nacional.

La propuesta establece además que ese aporte debe quedar a cargo de las compañías aseguradoras y no podrá ser trasladado a las primas que pagan los tomadores de seguros.

La presentación legislativa coincidió con una jornada de protesta protagonizada por los bomberos voluntarios de todo el país. A las 10 de este jueves, cuarteles pertenecientes al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios realizaron un sirenazo simultáneo para reclamar al Estado nacional el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la legislación vigente.

El principal reclamo está relacionado con el remanente de fondos correspondiente al ejercicio 2025 y períodos anteriores, que, según informó el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios, asciende a $59.330.748.051,41.

De acuerdo con el planteo de las federaciones, esa suma representa aproximadamente $45 millones para cada asociación.

“Los bomberos voluntarios no pedimos ayuda extraordinaria ni aportes discrecionales, reclamamos los fondos que la ley nos reconoce”, señalaron desde el Consejo de Federaciones.

La protesta fue realizada sin afectar el funcionamiento de los servicios. Las guardias permanecieron activas y la atención de emergencias tuvo prioridad.

En qué se utilizarían los nuevos recursos

El proyecto presentado en Diputados establece que los fondos adicionales deberán destinarse prioritariamente a la compra, renovación y mantenimiento de autobombas, unidades de rescate y equipamiento.

También contempla recursos para capacitación y profesionalización de los cuerpos activos, infraestructura edilicia y tecnológica.

Otro de los objetivos es fortalecer los sistemas de prevención y respuesta frente a incendios forestales, emergencias hídricas y riesgos industriales, además de incorporar herramientas tecnológicas y sistemas integrados de emergencia.

En los fundamentos, Giuliano destacó el rol que cumplen los bomberos voluntarios en todo el territorio nacional.

“Los bomberos voluntarios constituyen una de las instituciones de mayor reconocimiento y valoración social de nuestro país”, sostiene el proyecto.

La iniciativa remarca además que existen más de 900 asociaciones distribuidas en el país y considera que mejorar sus capacidades permitiría brindar respuestas más rápidas frente a situaciones que ponen en riesgo vidas, bienes y ecosistemas.

El reclamo de los bomberos no se limita a los fondos adeudados. Las federaciones también cuestionaron que los cuarteles intervienen de manera permanente en emergencias ocurridas en rutas concesionadas, poniendo a disposición vehículos, equipamiento y personal sin recibir una compensación.

Por ese motivo, reclamaron que los contratos correspondientes a la nueva Red Federal de Concesiones, establecidos mediante el Decreto 97/2025, incorporen convenios obligatorios con los cuerpos de bomberos, una contraprestación mensual por disponibilidad y el reintegro de los gastos extraordinarios.

Más de 52 mil bomberos voluntarios

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios cuenta con más de 1.000 asociaciones distribuidas en todo el territorio argentino y está integrado por más de 52.000 hombres y mujeres que prestan servicio voluntario.

Los datos del Registro Único de Bomberos de Argentina (RUBA) muestran además la magnitud de la tarea que desarrollan: durante 2026 se registraron 157.229 servicios atendidos por bomberos voluntarios.

De ese total, 94.536 correspondieron a emergencias, equivalentes al 60%, mientras que otros 62.639 fueron intervenciones programadas, el 40%.

Así, mientras en el Congreso comienza a discutirse una alternativa para incrementar el financiamiento del sistema, los cuarteles reclaman que el Estado nacional transfiera los recursos que consideran ya reconocidos por ley y avance con los mecanismos de compensación y beneficios establecidos para sostener su funcionamiento.