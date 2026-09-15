La minería alcanzó un récord de exportaciones y de inversión extranjera

Las exportaciones de la minería argentina alcanzaron US$4.742 millones durante el primer semestre de 2026, el máximo nivel registrado para un período enero-junio desde que existen estadísticas comparables, según el último reporte de CAEM (Cámara Argentina de Empresas Mineras ). El resultado representó un aumento de casi 75% respecto de los US$ 2.712 millones del mismo período de 2025 y de 156% frente a los US$ 1.852 millones de 2024.

El registro también duplicó con creces el récord anterior, correspondiente a 2011, cuando las ventas externas mineras habían rondado los US$ 2.260 millones. En comparación con las exportaciones de hace dos décadas, el valor alcanzado en la primera mitad de 2026 es más de ocho veces superior.

Entre 2012 y 2021, las exportaciones mineras del primer semestre se mantuvieron en una franja que fue desde los US$ 1.184 millones de 2020, en el contexto de la pandemia, hasta valores cercanos a los US$ 2.000 millones. En ese período no llegaron a recuperar los niveles registrados en 2010 y 2011. El techo comenzó a quebrarse en 2025 y el crecimiento se profundizó durante este año.

El oro representó alrededor del 61% de las exportaciones mineras del primer semestre y se mantuvo como el principal mineral exportado. La plata ocupó el tercer lugar, mientras que el litio se consolidó como el segundo producto del sector por valor exportado.

En el caso del oro y la plata, el aumento de las exportaciones se produjo pese a que las perspectivas productivas para ambos minerales durante 2026 apuntan a una menor producción y a mayores costos. El principal factor detrás del incremento de los valores exportados son los elevados precios internacionales.

El litio, en tanto, modificó de manera significativa la composición de las exportaciones mineras. En el primer semestre representó cerca de una cuarta parte del total, después de haber explicado menos del 5% de las exportaciones mineras una década atrás y menos del 3% hace dos décadas.

La puesta en marcha y ampliación de operaciones en el país tuvo un impacto directo sobre las cantidades exportadas. De acuerdo con relevamientos de la Secretaría de Minería, las exportaciones del complejo litio aumentaron más de 68% en cantidades durante el primer semestre respecto del mismo período de 2025.

La inversión extranjera directa

El récord exportador coincidió con el mayor stock de Inversión Extranjera Directa (IED) registrado por la minería argentina. Según los datos del Banco Central, el stock alcanzó US$ 24.849 millones en marzo de 2026, frente a los US$ 22.049 millones del trimestre anterior.

El stock de IED representa el valor acumulado de las inversiones que empresas extranjeras mantienen en el sector argentino. Incluye los aportes de capital de las casas matrices, las utilidades reinvertidas en el país y el financiamiento otorgado por los grupos empresarios a sus filiales locales.

El monto registrado en marzo de 2026 prácticamente duplicó el stock de marzo de 2024, cuando alcanzaba US$ 12.402 millones. En septiembre de 2019 era de US$ 8.361 millones, mientras que a comienzos de 2017, primer dato disponible de la serie desagregada, rondaba los US$ 6.000 millones.

La mayor parte de ese crecimiento se concentró en la explotación de minas y canteras. Ese segmento pasó de poco más de US$ 1.000 millones de IED en 2017 a más de US$ 13.000 millones en el último registro disponible. También aumentó la inversión destinada a la extracción de minerales metalíferos y a los servicios de apoyo para la actividad minera.

Los flujos de inversión muestran además un incremento durante los últimos años. En el primer trimestre de 2026 ingresaron US$ 2.799 millones netos de IED al sector minero, el mayor registro trimestral de la serie del BCRA. El monto superó en 36% el récord anterior, de US$ 2.055 millones, correspondiente al segundo trimestre de 2024.

Entre 2017 y 2021, los flujos trimestrales de inversión minera rara vez superaron los US$ 500 millones y en algunos períodos fueron negativos. Desde 2023 comenzaron a superar con mayor frecuencia ese nivel y, a partir de 2024, la mayoría de los trimestres registró ingresos superiores a US$ 1.000 millones, aunque también se produjeron algunos resultados negativos.

La continuidad de los flujos de inversión durante los últimos dos años permitió elevar el stock de IED y se produjo en paralelo con el aumento de las exportaciones mineras. La actividad tiene ciclos de inversión prolongados, por lo que el ingreso de capitales y el incremento de la capacidad productiva se reflejan con distintos plazos en las estadísticas.

El resultado del primer semestre también elevó el peso de la minería en el comercio exterior argentino. Durante los primeros seis meses del año, las exportaciones mineras representaron casi el 10% de las exportaciones totales del país.