Chile está preocupado por el impacto de la minería de cobre en Argentina

La demanda mundial de cobre crece por el impulso de la electrificación, la expansión de las redes eléctricas y el desarrollo de los centros de datos, pero según informe internacional la capacidad de la industria para generar nueva oferta decrece con Chile y Argentina expectantes.

Chile es el mayor productor y exportador de cobre del mundo. Argentina, en cambio, está en pañales. Chile es el mayor productor y exportador de cobre del mundo. Argentina, en cambio, está en pañales.

La Agencia Internacional de Energía proyecta un déficit de oferta del cobre hacia 2035. Expertos plantean que el desafío para Chile no será solo desarrollar nuevos proyectos, sino elevar la productividad de las faenas existentes mediante tecnología e inteligencia artificial.

El informe proyectado por la Agencia Internacional de Energía (IEA) hacia 2035 sitúa a Argentina en el centro de una oportunidad histórica y estratégica. El país podría disfrutar de un impacto directo en sus reservas de divisas, su modelo productivo y el desarrollo de infraestructura regional.

La escasez global de cobre empujaría los precios internacionales acelerando financiamiento para megaemprendimientos en fase avanzada. La escasez global de cobre empujaría los precios internacionales acelerando financiamiento para megaemprendimientos en fase avanzada.

Los expertos en la industria minera de Argentina calculan que iniciativas como Josemaría, Los Azules, El Pachón (San Juan), Agua Rica/MARA (Catamarca) y Taca Taca (Salta), requieren desembolsos iniciales superiores a los US$ 28.000 millones.

Vaca Muerta

El polo minero alrededor de Vaca Muerta permite suponer que habrán nuevos proyectos cupríferos hacia la próxima década.

Siempre según los analistas consultados, esto elevaría los ingresos mineros anuales de Argentina hasta superar los US$ 35.000 millones en 2035.

Si el informe internacional es correcto en sus previsiones la Argentina se convertiría en actor clave global. Si el informe internacional es correcto en sus previsiones la Argentina se convertiría en actor clave global.

Es que ante el incremento acelerado de la demanda por la electrificación de vehículos, redes eléctricas y centros de datos para inteligencia artificial, el país podría aportar entre el 5 al 6% de la oferta mundial de cobre para 2035.

Argentina tendría posibilidades ciertas de transar con las potencias económicas globales. ¿Por qué? Porquq estas buscan asegurar cadenas de suministro de minerales críticos, fuera de zonas de conflicto (la situación en Irán es clara evidencia).

Chile

Chile es el principal productor mundial del metal. Ante esta noticia surgieron dos respuestas: la oportunidad y el desafío.

Saben que el desarrollo de nuevos proyectos puede tomar más de una década, así como ya están planificando la presión por aumentar la producción.

Solamente será cada vez mayor. Solamente será cada vez mayor.

En este contexto, la capacidad de elevar el rendimiento de las operaciones existentes aparece como uno de los principales factores para sostener la competitividad del país.

“Esa brecha del 25% no es un número lejano, es básicamente decirle al mundo que, si seguimos operando como hasta ahora, no vamos a poder responder a la demanda que se viene. Y Chile, que es el principal productor de cobre del planeta, tiene ahí una responsabilidad y una oportunidad enorme”, señala Nicolás Orellana, CCO de X Analytic, empresa especializada en inteligencia artificial aplicada a la minería.