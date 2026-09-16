Argentina: inversionistas de NOVVA Group se anotan en energías renovables

Nuevo jugador en la producción de energías renovables en Argentina asoma desde Asia, con Novva Group, innovadora empresa que se presenta como plataforma integrada de infraestructura de IA, energía y capital con operaciones globales.

Los asiáticos de NOVVA Group anunciaron que los proyectos en Argentina de la empresa alemana ABO Energy fueron adquiridos. Se trata de un portafolio de 3,17 GW. Los asiáticos de NOVVA Group anunciaron que los proyectos en Argentina de la empresa alemana ABO Energy fueron adquiridos. Se trata de un portafolio de 3,17 GW.

Lo que ha hecho NOVVA es quedarse con una serie de proyectos energéticos renovables, tanto eólicos como solares, que están en fase de desarrollo en el país.

Por lo que se sabe de la empresa alemana en Argentina sus iniciativas están ubicadas en la Patagonia paradisíasca del mundo . Allí fue donde se han realizado estudios y desarrollos de tres proyectos principales. Y que encajan en el anuncio de NOVVA pero que no se especificó.

Y a decir verdad. se trata de la producción de hidrógeno verde. Es una energía en plena alza. Chile es uno de los países con una política de fomento inteligentísima. Y a decir verdad. se trata de la producción de hidrógeno verde. Es una energía en plena alza. Chile es uno de los países con una política de fomento inteligentísima.

Los proyectos referidos a la alternativa del petróleo de Vaca Muerta se localizan en las provincias de Santa Cruz y Río Negro. El confín patagónico bien podría ser visto como el Jardín del Edén. Y para comprobarlo basta con repasar la visión corporativa de NOVVA.

"Creemos que la próxima era de crecimiento estará impulsada por la convergencia de la computación digital y la energía limpia", declaran, como idea central.

"A medida que se acelera la economía mundial de la IA, desarrollamos, financiamos y suministramos infraestructura de IA de nivel institucional y activos energéticos bancables, elementos necesarios para impulsar un crecimiento sostenible", aseveran.

Inversiones

El anuncio del cambio de propietarios de los proyectos energéticos en el país tampoco tuvo precisión sobre los términos económicos.

Pero hay algo claro. La operación ha permitido al desarrollador alemán desinvertir en activos en fase de desarrollo en Argentina. Y de ese modo enfocar sus recursos en sus mercados principales, el core markets tan en boca de los estrategas.

El valor de Novva como nuevo jugador en el mercado argentino es interesante, ya que opera como un banco de inversión energética para la era de la IA. Busca integrar el desarrollo, la financiación y la ejecución integral para suministrar energía limpia agregada y negociable a centros de datos de última generación.

La jugada de los asiáticos está bastante bien pensada y resulta estratégica. La avanzada en América Latina se inició en Colombia, con la adquisición de tres proyectos solares, que también estaban en manos de los alemanes.

Energía Solar

La empresa explica lo doméstico, apenas, en su incursión por Sudamérica. O en la profundización de su expansión.

"La obtención de esta cartera de 3,17 GW supone un avance decisivo para nuestros proyectos en América Latina", afirmó Steven Liu, fundador y consejero delegado de Novva.

"Esta adquisición se sitúa a Novva entre las principales plataformas regionales de energía renovable y nos consolida como uno de los actores de infraestructura de más rápido crecimiento que impulsan la era de la IA", complet

Argentina

¿Cuál es en el análisis el aporte inmediato de este movimiento?

A NOVVA la operación le permite agrupar activos eólicos y solares a gran escala, en la región, para garantizar energía limpia y constante, frente a la creciente demanda eléctrica que exige la infraestructura de supercomputación.

En la economía hay una Inyección de capital para proyectos en desarrollo, debido a esta revitalización de portafolio de 3,17 GW. En la economía hay una Inyección de capital para proyectos en desarrollo, debido a esta revitalización de portafolio de 3,17 GW.

Según los lineamientos descriptos, se integrarán a un esquema de financiamiento global estructurado para usuarios finales corporativos de tecnología.

En el diseño productivo de Argentina la sinergia eólica-solar y digital combina el desarrollo de infraestructura industrial física (centros de datos) con generación limpia directa (end-to-end).

Y dato no menor: se acelera la transición energética (al fin) en la Argentina.