Cómo espera Francis Mallmann el invierno en su isla privada en la Patagonia

Ubicada en uno de los rincones más remotos de la Patagonia la isla privada de Francis Mallmann se encuentra en el Lago La Plata, rodeada de montañas, y la novedad es que este invierno el chef abre sus puertas para proponer una experiencia también gastronómica.

El enfoque primitivo de la cocina, sello de Mallmann tiene en la Patagonia bastante sentido: fuego, aire, sal, carne y vino. El enfoque primitivo de la cocina, sello de Mallmann tiene en la Patagonia bastante sentido: fuego, aire, sal, carne y vino.

El alojamiento en La Isla es en la propia casa de Mallmann, La Soplada. Es una cabaña rústica que se integra armoniosamente con su entorno natural, rodeada de imponentes lengas.

En los interiores capea una sencilla elegancia , con estanterías repletas de libros y la leña en la chimenea como respuesta a casi todo.

Un extra: no existe cobertura de celular ni wifi. Un extra: no existe cobertura de celular ni wifi.

Debe ser uno de los pocos lugares que quedan en la Tierra en estas condiciones. El confín se hace más infinito.

Francis Mallmann

Francis Mallmann ofrecerá en este invierno a sus huéspedes clases magistrales diarias de cocina a fuego abierto en la nieve. Durante el día, se podrá disfrutar de esquí de fondo y raquetas de nieve con guías expertos, seguidos de cenas en un campamento invernal junto a brasas bajo un cielo estrellado.

Mallmann se siente allí como pez en el agua: se agolpan los recuerdos de su infancia en la nieve, el paisaje es por lo tanto bastante familiar y conocido. Y parte de este espíritu ha sido su filosofía para una cocina a la brasa. No deben olvidarse ni la alegría ni la libertad que pone en alto como estandartes.

"El invierno siempre me recuerda a mi infancia con mi hermano Carlos. Vivíamos en una hermosa casa con vistas a un lago y a las montañas. Todas las noches, nos asomábamos a las ventanas e intentábamos leer el cielo para ver si llovería o nevaría al día siguiente", explica el chef.

"El invierno en la Patagonia era muy festivo para nosotros. Esquiábamos, jugábamos al aire libre y construíamos casas en la nieve. Esa felicidad es la que me encanta compartir con la gente", desliza.

¿Qué se busca entre la gente que vive esta experiencia? ¿Alguna manera humana para comprender la descomunal Patagonia? ¿Qué se busca entre la gente que vive esta experiencia? ¿Alguna manera humana para comprender la descomunal Patagonia?

Mallmann lo resume, bastante mejor: "Nuestro lenguaje culinario es el fuego. Es un sabor esencial en nuestra comida: verduras, pescados, carnes e incluso postres. Todo está impregnado del fuego, ya sea en la parrilla o entre las cenizas".

De menor a mayor, la escala del mapa de Patagonia que cobija al chef argentino más célebre de los últimos tiempos.

Vinos argentinos

Francis Mallmann relata que su isla, a la que podría decirse su corner de naturaleza vasta y salvaje, es una atracción muy tentadora.

Una de las grandes esperanzas en el confín patagónico es una muy cuidada bodega de grandes vinos argentinos. Una de las grandes esperanzas en el confín patagónico es una muy cuidada bodega de grandes vinos argentinos.

"Tenemos vinos de la Patagonia, de Mendoza y del norte, de Salta. También hay una bodega increíble cerca de la isla llamada Otronia", cuenta el chef.

Dice poseer una gran colección y nadie lo desmentiría. "Nos gusta abrir botellas muy grandes y disfrutarlas en la cena y luego de nuevo en el almuerzo del día siguiente", acota.

Francis propone volver a lo simple, sin que se traduzca como resignarse ante la sordidez, sino contar con actitud natural, nada de sencillez. Sentarse bajo un árbol en la nieve de la Patagonia, con una hoguera cerca, la comida cocinándose y una hermosa mesa puesta en la nieve.

"La comida se convierte en alegría. Al igual que el vino y las conversaciones. Incluso la forma de vestir importa. Comunica cómo te sentís ese día en particular", aclara.

Viajes

Por primera vez el chef abre las puertas de su lugar en el mundo en Patagonia, durante invierno, para compartir una forma de vivir, una receta que Francis Mallmann también puede ofrecer a cielo abierto o donde sea que se lo proponga.

"Compartir lugares que amas con gente que no conoces, te hace crecer", manifiesta, como si debiera escribir o pensar un haiku indisciplinado.

¿Acaso hay alguna enseñanza para los que llegarán allí y serán viajeros en varias nociones, más allá de lo geográfico?

Sentencia: "Espero que se vayan con el corazón lleno. El viaje busca crear una experiencia que impacte profundamente a las personas y que jamás la olviden".

Patagonia

Desde 2017 Francis Mallmann suele generar esta reunión en la isla del Lago de la Plata, en la Patagonia. Se habla que el chef cobra 65 mil dólares por cinco noches para media docena de huéspedes.

Una parte cada vez mayor del refugio patagónico funciona con energía solar. El agua, claro, proviene del lago cristalino. Sin embargo, casi todo lo demás, desde la gasolina hasta los guías de pesca con mosca, debe conseguirse en tierra firme.

El alojamiento es elegante y confortable, un lugar de una belleza y tranquilidad asombrosas. El alojamiento es elegante y confortable, un lugar de una belleza y tranquilidad asombrosas.

Geográficamente, el lugar es un tanto desconcertante: uno está en Argentina, pero durante una caminata matutina se podría cruzar la frontera con Chile.

Fuego y nieve: la mesa está casi servida.