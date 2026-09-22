El Gobierno recibe a la UIA en medio de la caída de la industria y pedidos de alivio para el sector

El Gobierno se reúne con la Unión Industrial Argentina ( UIA ) este martes en medio de un escenario complejo para el sector, que reclama medidas de alivio en un contexto donde el rubro todavía no logra recuperar lo perdido en la gestión libertaria, y luego de contrapuntos públicos alrededor del Día de la Industria.

El secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne , recibe a la cúpula industrial para tratar la carga impositiva, el costo energético y la restricción al uso de cheques electrónicos en cuentas comitentes, en un escenario marcado por la caída de la actividad.

En ese sentido, la semana pasada, la UIA le presentó una serie de propuestas a la Subsecretaría PyME en materia fiscal, energética y crediticia para aliviar la crisis de las pequeñas y medianas empresas principalmente.

Entre los pedidos elevados, la entidad fabril solicitó la suspensión de embargos por 180 días, la migración entre planes de pago, la reducción de la tasa de financiación ARCA para pymes, el diferimiento de vencimientos impositivos (IVA) de 180 días para actividades estacionales, la anualización de cargas sociales y la postergación de Contribuciones Patronales para economías regionales.

También, pidió la implementación de cuotas y el prorrateo de los vencimientos en las tarifas energéticas para hacer frente a una de las mayores complicaciones para la producción. Además, la UIA planteó la necesidad de limitar la carga impositiva sobre el financiamiento productivo y eximir de impuestos a las operaciones de refinanciación de pasivos.

Milagros Lostes - MDZ

A esto se suma el rechazo a la reciente normativa dictada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) que estableció que los depósitos y retiros de dinero en cuentas comitentes radicadas en agentes de liquidación y compensación (ALyCs) deberán realizarse exclusivamente mediante transferencias bancarias, eliminando la posibilidad de operar con cheques electrónicos (echeq).

A su vez, a pesar de los desencuentros recientes, la entidad empresarial celebró públicamente la convocatoria a las “Rondas de Negocios RIGI”, anunciadas por el Ministerio de Economía para vincular proyectos de grandes inversiones con proveedores locales de bienes y servicios.

Los datos de la industria

Durante julio las fábricas registraron una caída interanual del 4,9%, según datos del Indec.

La industria exhibe un nivel de actividad que se ubica un 8,8% por debajo del pico registrado en febrero de 2025. El sector manufacturero opera con un volumen 10% inferior al promedio que mantenía antes de que asumiera la presidencia Javier Milei. Es decir, aún no recupera lo perdido durante la administración libertaria.

Por otro lado, el uso de la capacidad instalada se ubicó en 58,2%.