La UIA respaldó el plan de Caputo para vincular al RIGI con proveedores locales

La Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó su respaldo a la iniciativa del Ministerio de Economía de organizar una Ronda de Negocios RIGI , que tendrá lugar el próximo 29 de octubre en Rosario y buscará acercar a los proyectos de inversión con proveedores locales.

Desde la entidad fabril destacaron que la propuesta forma parte del trabajo que vienen desarrollando junto a la cartera que conduce Luis Caputo. La UIA también señaló que la necesidad de generar vínculos entre las inversiones y las empresas argentinas proveedoras había sido planteada previamente por su presidente, Martín Rappallini, tanto en sus discursos como en distintas intervenciones periodísticas.

Según explicó Caputo, el propósito de estos encuentros es establecer un vínculo entre los proyectos incluidos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y los proveedores nacionales de bienes y servicios.

El ministro precisó que las rondas permitirán que las empresas conozcan los cronogramas previstos para las inversiones y, a partir de esa información, puedan identificar nuevas oportunidades comerciales vinculadas con esos proyectos.

La iniciativa contempla proyectos relacionados con sectores como la minería, la industria y la infraestructura.

El planteo de la UIA sobre la infraestructura

Además de respaldar la convocatoria, la UIA remarcó que el desarrollo de nuevas inversiones y de proveedores locales necesita contar con la infraestructura necesaria para sostener la producción.

En ese sentido, la entidad puso el foco especialmente en el acceso a la energía y sostuvo que se trata de un elemento central para mejorar la competitividad de la industria en las distintas regiones del país. Caputo, por su parte, compartió en sus redes sociales los comentarios publicados por la UIA en respaldo de la iniciativa.