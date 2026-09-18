Ramallo Club, una de las franquicias con inversiones más bajas relanza su propuesta

Ramallo Club , una empresa familiar dedicada desde hace más de tres décadas a la elaboración artesanal de sandwiches de miga , relanzó su sistema de franquicias con el objetivo de ampliar su red comercial en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la provincia de Neuquén.

La compañía cuenta actualmente con 26 locales activos en distintos puntos del AMBA y propone un modelo dirigido a emprendedores e inversores. El esquema contempla una inversión de US$ 9.000 para acceder a un local llave en mano de aproximadamente 30 M2, a lo que debe sumarse el valor de la mercadería.

La propuesta incorpora, además de los tradicionales sandwiches de miga, una línea de productos que incluye picadas, pizzas artesanales listas para calentar y servir, pastelería, tartas, wraps, enlatados, snacks saludables, encurtidos y productos dulces. Según la empresa, la ampliación del catálogo apunta a incrementar el ticket promedio y la rentabilidad de cada punto de venta.

Ramallo Club también plantea un modelo de operación basado en la producción y distribución centralizadas. De esta manera, los locales no requieren cocina propia ni infraestructura destinada a la elaboración de alimentos. El esquema tampoco contempla la necesidad de contar con personal especializado en gastronomía, ya que el propietario puede ocuparse de la atención al público y de la operatoria cotidiana.

“Desarrollamos un formato pensado para que el franquiciado pueda enfocarse exclusivamente en hacer crecer su negocio y atender a sus clientes. Nosotros nos ocupamos de la producción y de la distribución diaria de los productos, garantizando frescura, calidad y una operación eficiente”, explicaron desde la empresa.

La empresa estima un recupero de la inversión a partir de los 12 meses y señala que sus franquiciados podrán ofrecer la mercadería a precios de hasta un 20% inferiores a los de sus competidores. La incorporación de nuevos puntos de venta estará sujeta a una evaluación y aprobación por parte del franquiciante, con criterios vinculados con los estándares de calidad, atención y operación de la marca.

El modelo también busca reducir los requerimientos habituales de un negocio gastronómico. Al centralizar la elaboración, el franquiciado no necesita instalar salida de humos, contar con proveedores múltiples ni afrontar las habilitaciones específicas vinculadas con la producción de alimentos en el propio establecimiento.

La expansión contempla tanto nuevos locales en el AMBA como la búsqueda de un masterfranquiciado para desarrollar la marca en la provincia de Neuquén. El esquema está orientado al autoempleo y no exige experiencia previa en gastronomía.

La firma proyecta continuar su expansión durante los próximos meses mediante la incorporación de nuevos franquiciados en el AMBA y Neuquén, con un formato basado en una inversión inicial acotada, producción centralizada y una operación concentrada en la venta y atención al cliente.

FICHA TÉCNICA

Inversión: desde US$ 9.000 + valor de la mercadería.

Local sugerido: 30 m2 aproximadamente

Recupero de la inversión: estimado desde los 12 meses.

Características centrales: Negocio llave en mano. El dueño de la franquicia puede dedicarse a la atención del local (se apunta al autoempleo). Producción y distribución diaria centralizadas. Sin necesidad de experiencia previa en gastronomía. Marketing y campañas publicitarias permanentes. Capacitación en la sede central de la empresa