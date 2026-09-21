Aumento de sueldo: cuánto cobran en octubre los empleados de McDonald's, Burger King y Starbucks

Los empleados de cadenas de comidas rápidas como McDonald's, Burger King, Starbucks y Mostaza tendrán un nuevo aumento de sueldo en octubre . La suba forma parte del acuerdo alcanzado para la rama de Servicios Rápidos y alcanza a los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo de trabajo 329/00.

El acuerdo vigente para la rama de Servicios Rápidos contempla una suba total del 7,40% entre julio y octubre, que se aplica mediante sumas no remunerativas. El aumento se distribuyó de la siguiente manera:

El aumento de sueldo rige para trabajadores de McDonald's, Burger King, Starbucks y Mostaza, entre otros locales. Foto: Mundo Marketing

En noviembre, el porcentaje acumulado se suma al salario básico. Para octubre, los ingresos de cada categoría quedan de la siguiente manera:

Estos valores corresponden al salario según categoría y no contemplan adicionales ni otros beneficios que puedan corresponder en cada caso.

Además del salario de cada categoría, el acuerdo establece una suma no remunerativa específica que se sumará al ingreso de octubre.

Los valores son:

Maestro: $137.888.

Encargado: $122.954.

Dependiente de Mostrador: $117.589.

Cajero: $95.785.

Empleado B: $90.571.

Ayudante Pastelero, Dependiente de Helados, Cafetero y Auxiliar Administrativo: $88.469.

Empleado A: $86.974.

Sereno, Lavacopas y Peón de Limpieza, Carga y Descarga: $86.100.

Empleado Principiante: $82.023.

Aprendiz menor de 18 años: $73.780.

A estos valores se suma, además, una asignación no remunerativa equivalente al 2% para todas las categorías contempladas por el convenio.

En los casos de trabajadores a tiempo parcial, los aumentos se liquidan de manera proporcional a la jornada. Las sumas también se toman en cuenta para el cálculo de vacaciones, horas extras, aguinaldo y determinados adicionales convencionales, como la antigüedad, aunque conservan su carácter no remunerativo durante el período correspondiente.

La Federación de Pasteleros prevé retomar las negociaciones con la Cámara Argentina de Establecimientos de Servicios Rápidos de Expendio de Emparedados y Afines hacia mediados de noviembre, cuando finaliza el esquema salarial acordado.