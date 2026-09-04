Sueldos en McDonald's, Burger King y Mostaza: cuánto cobran los empleados en septiembre

Los empleados de cadenas de comida rápida como McDonald’s , Burger King y Mostaza tienen en septiembre nuevos valores de referencia para sus sueldos . La escala contempla distintos puestos dentro del rubro, con montos que varían según la categoría.

Los salarios de los trabajadores de servicios rápidos están establecidos por el Convenio Colectivo de Trabajo N° 329/2000, correspondiente a la Federación de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros.

Además de los salarios básicos, los trabajadores de comida rápida reciben una asignación no remunerativa y otros adicionales que se incorporan al sueldo.

Para septiembre, la escala combina un salario básico mensual con una suma fija no remunerativa, por lo que el monto de referencia cambia según el puesto que ocupa cada trabajador.

Entre las categorías más habituales se encuentran los empleados de salón, cajeros, personal de mostrador, ayudantes, líderes y encargados.

Maestro Pastelero, Maestro Heladero, Cocinero y Maestro Pizzero: $1.863.345 de básico más $106.211 no remunerativos.

Encargado: $1.661.538 de básico más $94.708 no remunerativos.

Líder B: $1.619.864 de básico más $92.332 no remunerativos.

Dependiente de Salón: $1.589.043 de básico más $90.575 no remunerativos.

Maestro Facturero, Oficial Pastelero y Rotisero Fiambrero: $1.498.412 de básico más $85.409 no remunerativos.

Líder A: $1.394.271 de básico más $79.473 no remunerativos.

Oficial de Mantenimiento, Líder de Mantenimiento, Minutero y Parrillero: $1.311.043 de básico más $74.729 no remunerativos.

Cajero y Postrero: $1.294.387 de básico más $73.780 no remunerativos.

Sandwichero, Empleado Administrativo y Dependiente de Mostrador: $1.246.146 de básico más $71.030 no remunerativos.

Ayudante de Mantenimiento y Empanadero: $1.245.100 de básico más $70.971 no remunerativos.

Empleado B: $1.223.928 de básico más $69.764 no remunerativos.

Ayudante Pastelero, Dependiente Helados, Cafetero y Auxiliar Administrativo: $1.195.522 de básico más $68.145 no remunerativos.

Empleado A: $1.175.318 de básico más $66.993 no remunerativos.

Sereno, Lavacopas y Peón de Limpieza, Carga y Descarga: $1.163.517 de básico más $66.320 no remunerativos.

Empleado Principiante: $1.108.417 de básico más $63.180 no remunerativos.

Aprendiz menor de 18 años: $997.033 de básico más $56.831 no remunerativos.

Estos son valores de referencia de la escala salarial. El sueldo que finalmente cobra cada trabajador puede variar según la categoría, la jornada laboral y los adicionales que correspondan.

Cuánto cobra por hora un empleado de McDonald’s, Burger King o Mostaza

Para los trabajadores jornalizados, la escala también establece valores por hora. Entre los puestos más habituales:

Dependiente de Salón: $8.361,51 más $476,61 no remunerativos.

Cajero y Postrero: $6.809,04 más $388,12 no remunerativos.

Dependiente de Mostrador: $6.559,41 más $373,89 no remunerativos.

Empleado B: $6.443,12 más $367,26 no remunerativos.

Empleado A: $6.185,74 más $352,59 no remunerativos.

Lavacopas y Peón de Limpieza, Carga y Descarga: $6.127,74 más $349,28 no remunerativos.

Empleado Principiante: $5.836,28 más $332,67 no remunerativos.

En las categorías más altas, como Encargado, el valor de referencia alcanza los $8.746,71 por hora, más $498,56 no remunerativos.

Qué adicionales pueden cobrar los empleados

Además del básico y la suma fija, el convenio contempla adicionales según las tareas y las condiciones en las que se realiza el trabajo.

Por ejemplo, las horas trabajadas durante la jornada nocturna, entre las 21 y las 6, tienen un adicional de $685,60 más $39,08.

También hay adicionales por zona. En Río Negro y Neuquén, el personal recibe un extra mensual de $134.690,57 más $7.677,36. En Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, corresponde un adicional del 40% sobre el salario básico de la categoría.

De qué depende el sueldo en McDonald’s, Burger King y Mostaza

Aunque McDonald’s, Burger King y Mostaza forman parte del rubro de servicios rápidos, no todos los empleados cobran lo mismo. El sueldo depende de la categoría laboral, la cantidad de horas trabajadas y los adicionales que correspondan.

Por eso, un empleado de salón o mostrador puede tener una remuneración diferente a la de un encargado, cocinero o trabajador que cumple tareas específicas.

La escala permite conocer los salarios básicos y adicionales de referencia para septiembre para los trabajadores alcanzados por el convenio.