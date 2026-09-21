Llega el BanksWeek 2026: la lista de bancos que ofrecen descuentos y cuotas sin interés

Del 21 al 27 de septiembre se realiza BanksWeek 2026, una semana de promociones en tiendas online de bancos . La propuesta incluye descuentos, cuotas sin interés y beneficios en distintas categorías, aunque las condiciones cambian según cada entidad, tarjeta y producto.

Participan de la tercera edición de BanksWeek los bancos ICBC, Galicia, Credicoop, Santander, Macro, Banco Provincia y Banco de Córdoba. Cada entidad cuenta con promociones propias, por lo que los descuentos, las cuotas y los productos alcanzados dependen de las condiciones de cada tienda.

Los descuentos y promociones especiales del BnaksWeek 2026 estarán disponibles hasta el 27 de septiembre en distintos bancos.

Entre las categorías incluidas aparecen tecnología, electrodomésticos, hogar, moda, deportes, salud, belleza y juguetería. También hay opciones de financiación de hasta 18 cuotas sin interés y envíos sin cargo en determinados artículos.

En el caso de Credicoop, Santander y Macro, las condiciones dependen de los productos y campañas disponibles en sus respectivas tiendas online.

Qué tener en cuenta antes de comprar

Las promociones no se aplican necesariamente a todos los productos. El beneficio puede depender de la tarjeta utilizada, el tipo de cliente, el comercio, el stock disponible, la cantidad de cuotas elegida y la vigencia de cada campaña.

Antes de comprar, conviene revisar las condiciones específicas y verificar que el producto elegido esté incluido en la promoción. Los beneficios y la disponibilidad pueden variar durante la semana del evento.