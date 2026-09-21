Llega el BanksWeek 2026: la lista de bancos que ofrecen descuentos y cuotas sin interés
La propuesta incluye 7 bancos con beneficios en sus tiendas online, desde descuentos de hasta 40% hasta opciones de financiación en 18 cuotas sin interés.
Del 21 al 27 de septiembre se realiza BanksWeek 2026, una semana de promociones en tiendas online de bancos. La propuesta incluye descuentos, cuotas sin interés y beneficios en distintas categorías, aunque las condiciones cambian según cada entidad, tarjeta y producto.
Qué bancos participan de BanksWeek 2026
Participan de la tercera edición de BanksWeek los bancos ICBC, Galicia, Credicoop, Santander, Macro, Banco Provincia y Banco de Córdoba. Cada entidad cuenta con promociones propias, por lo que los descuentos, las cuotas y los productos alcanzados dependen de las condiciones de cada tienda.
Entre las categorías incluidas aparecen tecnología, electrodomésticos, hogar, moda, deportes, salud, belleza y juguetería. También hay opciones de financiación de hasta 18 cuotas sin interés y envíos sin cargo en determinados artículos.
Cuáles son las promociones de cada banco
Las principales propuestas para BanksWeek 2026 son:
- ICBC Mall: ofrece hasta 40% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés en productos de tecnología, hogar, deporte, moda y otras categorías seleccionadas.
- Galicia: mantiene durante septiembre opciones de hasta 6 cuotas sin interés para determinados productos.
- Provincia Compras: ofrece financiación de hasta 18 cuotas sin interés.
- Bancor: la tienda online del Banco de Córdoba cuenta con alternativas de 3, 6, 12 y 18 cuotas sin interés para determinados productos y comercios adheridos.
En el caso de Credicoop, Santander y Macro, las condiciones dependen de los productos y campañas disponibles en sus respectivas tiendas online.
Qué tener en cuenta antes de comprar
Las promociones no se aplican necesariamente a todos los productos. El beneficio puede depender de la tarjeta utilizada, el tipo de cliente, el comercio, el stock disponible, la cantidad de cuotas elegida y la vigencia de cada campaña.
Antes de comprar, conviene revisar las condiciones específicas y verificar que el producto elegido esté incluido en la promoción. Los beneficios y la disponibilidad pueden variar durante la semana del evento.