Sporting Days: descuentos y beneficios especiales durante una semana de septiembre

Del 17 al 23 de septiembre, Sporting ofrecerá descuentos, cuotas sin interés, cupones, envíos gratis y promociones por tiempo limitado.

Del 17 al 23 de septiembre, Sporting ofrecerá descuentos, cuotas sin interés, cupones, envíos gratis y promociones por tiempo limitado.

Del 17 al 23 de septiembre se llevarán adelante los Sporting Days, una semana de promociones especiales en el sitio web de Sporting. Durante esos siete días habrá descuentos, beneficios de financiación y distintas propuestas que se irán renovando a lo largo de la semana.

La dinámica será variable: algunas promociones estarán disponibles durante períodos determinados, mientras que otras se incorporarán en diferentes momentos. Entre las opciones previstas se encuentran cupones de marcas, descuentos progresivos, cuotas sin interés, envíos gratuitos y precios especiales en productos seleccionados.

Sporting Days tiene opción de pago de hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas y bancos seleccionados. Distintas promociones a lo largo de la semana Entre las propuestas se destacan los descuentos progresivos, que aumentan de acuerdo con la cantidad de productos incorporados al carrito, y los cupones exclusivos de marcas como Adidas, Puma, Topper y Saucony.

También habrá promociones “Bombas”, con precios especiales para determinadas zapatillas y disponibilidad limitada a algunas horas. A esto se sumarán momentos puntuales con envío gratuito.

En materia de financiación, Sporting Days contempla alternativas de hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas y bancos seleccionados, entre ellos Banco del Sol, Naranja, Cencopay, Go Cuotas y tarjetas bancarizadas adheridas. También habrá promociones y reintegros asociados a billeteras virtuales como MODO, según las condiciones de cada beneficio.