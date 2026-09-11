Descuentos BNA y MODO: uno por uno, todos los beneficios para aprovechar este fin de semana
Banco Nación y MODO ofrecen descuentos y beneficios durante el fin de semana en supermercados, combustibles, comercios y gastronomía.
El Banco Nación y MODO tienen una serie de descuentos para aprovechar durante este fin de semana, con opciones en supermercados, comercios, mascotas, indumentaria y productos para el hogar. Los beneficios alcanzan hasta el 25% de reintegro y, según la promoción, cuentan con topes mensuales y condiciones específicas.
Descuentos de Banco Nación y MODO para viernes y sábado
Entre las promociones disponibles para este viernes 11 y sábado 12 de septiembre se encuentran:
- YPF: el viernes hay un 20% con un tope de $10.000 por cliente al mes, pagando mediante MODO BNA+ con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación.
- Disco y Vea: 20% de reintegro viernes, sábado y domingo, con un tope de $25.000 por banco al mes y una compra mínima de $100.000. Banco Nación figura entre las entidades adheridas a la promoción de MODO.
- Día: 20% de descuento los viernes y sábados, con un tope de $20.000 mensuales y una compra mínima de $35.000. La promoción implica pagar mediante MODO BNA+ con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación.
- Animalia: 15% de reintegro de lunes a sábado, con un tope de $7.000 por banco al mes. La promoción alcanza compras presenciales y online.
Qué descuentos hay el domingo 13
Para el domingo 13 hay varias promociones de MODO que permiten acceder a reintegros en comercios y compras online. Entre las opciones disponibles se encuentran:
- Casa del Audio: 25% de reintegro los viernes, sábados y domingos, con un tope de $30.000 por usuario por mes. El beneficio se aplica pagando con MODO en las sucursales adheridas.
- Showsport: 25% de reintegro, con un tope de $25.000 por banco al mes. La promoción es válida para compras online y Banco Nación figura entre las entidades participantes.
- ChangoMás Online: 20% de reintegro los domingos, con un tope de $20.000 por mes y una compra mínima de $30.000. Para este fin de semana, la promoción se puede utilizar el domingo 13.
Además, hay beneficios propios del Banco Nación que continúan vigentes durante el fin de semana y pueden aprovecharse también ese día. Entre ellos se encuentra Ruta Gourmet, que ofrece un 20% de descuento, con un tope de $10.000 por compra y hasta tres operaciones mensuales por tarjeta en los comercios adheridos.
También está la promoción de KFC, con un 20% de descuento para quienes abonen con tarjetas del Banco Nación. El beneficio tiene un máximo de tres transacciones por tarjeta durante el mes.
Las condiciones cambian según cada promoción. Antes de realizar una compra, conviene verificar el medio de pago requerido, los montos mínimos y el tope de reintegro correspondiente.