Descuentos BNA y MODO: uno por uno, todos los beneficios para aprovechar este fin de semana

Banco Nación y MODO ofrecen descuentos y beneficios durante el fin de semana en supermercados, combustibles, comercios y gastronomía.

Todos los descuentos de BNA+ y MODO para aprovechar el fin de semana. Foto: MODO

El Banco Nación y MODO tienen una serie de descuentos para aprovechar durante este fin de semana, con opciones en supermercados, comercios, mascotas, indumentaria y productos para el hogar. Los beneficios alcanzan hasta el 25% de reintegro y, según la promoción, cuentan con topes mensuales y condiciones específicas.

Los descuentos de MODO y BNA+ abarcan distintos rubros. MODO Descuentos de Banco Nación y MODO para viernes y sábado Entre las promociones disponibles para este viernes 11 y sábado 12 de septiembre se encuentran:

YPF: el viernes hay un 20% con un tope de $10.000 por cliente al mes, pagando mediante MODO BNA+ con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación.

Disco y Vea: 20% de reintegro viernes, sábado y domingo, con un tope de $25.000 por banco al mes y una compra mínima de $100.000. Banco Nación figura entre las entidades adheridas a la promoción de MODO.

Día: 20% de descuento los viernes y sábados, con un tope de $20.000 mensuales y una compra mínima de $35.000. La promoción implica pagar mediante MODO BNA+ con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación.

Animalia: 15% de reintegro de lunes a sábado, con un tope de $7.000 por banco al mes. La promoción alcanza compras presenciales y online. Qué descuentos hay el domingo 13 Para el domingo 13 hay varias promociones de MODO que permiten acceder a reintegros en comercios y compras online. Entre las opciones disponibles se encuentran:

Casa del Audio: 25% de reintegro los viernes, sábados y domingos, con un tope de $30.000 por usuario por mes. El beneficio se aplica pagando con MODO en las sucursales adheridas.

Showsport: 25% de reintegro, con un tope de $25.000 por banco al mes. La promoción es válida para compras online y Banco Nación figura entre las entidades participantes.

ChangoMás Online: 20% de reintegro los domingos, con un tope de $20.000 por mes y una compra mínima de $30.000. Para este fin de semana, la promoción se puede utilizar el domingo 13. Además, hay beneficios propios del Banco Nación que continúan vigentes durante el fin de semana y pueden aprovecharse también ese día. Entre ellos se encuentra Ruta Gourmet, que ofrece un 20% de descuento, con un tope de $10.000 por compra y hasta tres operaciones mensuales por tarjeta en los comercios adheridos.

También está la promoción de KFC, con un 20% de descuento para quienes abonen con tarjetas del Banco Nación. El beneficio tiene un máximo de tres transacciones por tarjeta durante el mes.