Cuánto gana un albañil en septiembre: el sueldo por hora según la categoría

La escala de la UOCRA mantiene en septiembre los valores de agosto. Cuánto cobra cada categoría de albañil por hora y cómo cambia según la zona.

Estos son los montos que gana un albañil por hora según la categoría.

Los salarios de los albañiles mantienen en septiembre los valores establecidos en la última paritaria. La escala de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) fija distintos básicos según la categoría y la zona del país, con diferencias entre ayudantes, oficiales y serenos y adicionales según la región donde se desarrolla la actividad.

En algunas zonas, los albañiles cobran un plus. Santiago Tagua/MDZ Cuánto cobra un albañil por hora en septiembre Los montos vigentes corresponden al acuerdo salarial firmado por la UOCRA, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC).

La negociación contempló aumentos para junio, julio y agosto. En agosto se aplicó una suba del 1,9% sobre los básicos de julio. Como todavía no se definió una nueva escala para septiembre, esos valores siguen vigentes en septiembre.

En la Zona A, que incluye a la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, los valores básicos por hora son:

Oficial especializado: $7.420.

Oficial: $6.348.

Medio oficial: $5.866.

Ayudante: $5.399. Para los serenos, la remuneración se establece de manera mensual y llega a $980.858 en esta zona.