Cuánto gana un albañil en septiembre: el sueldo por hora según la categoría
La escala de la UOCRA mantiene en septiembre los valores de agosto. Cuánto cobra cada categoría de albañil por hora y cómo cambia según la zona.
Los salarios de los albañiles mantienen en septiembre los valores establecidos en la última paritaria. La escala de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) fija distintos básicos según la categoría y la zona del país, con diferencias entre ayudantes, oficiales y serenos y adicionales según la región donde se desarrolla la actividad.
Cuánto cobra un albañil por hora en septiembre
Los montos vigentes corresponden al acuerdo salarial firmado por la UOCRA, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC).
La negociación contempló aumentos para junio, julio y agosto. En agosto se aplicó una suba del 1,9% sobre los básicos de julio. Como todavía no se definió una nueva escala para septiembre, esos valores siguen vigentes en septiembre.
En la Zona A, que incluye a la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, los valores básicos por hora son:
- Oficial especializado: $7.420.
- Oficial: $6.348.
- Medio oficial: $5.866.
- Ayudante: $5.399.
Para los serenos, la remuneración se establece de manera mensual y llega a $980.858 en esta zona.
Cuánto se paga según la zona del país
La escala salarial también contempla adicionales vinculados con la región donde se desarrolla la actividad. Por eso, una misma categoría puede tener un básico diferente según la zona.
En el caso de los oficiales especializados, los valores son:
- Zona B: $8.237 por hora.
- Zona C: $11.392 por hora.
- Zona C Austral: $14.841 por hora.
La diferencia también se refleja en los salarios mensuales de los serenos. El básico llega a $1.961.716 en la Zona C Austral.
La escala está contemplada dentro de los convenios colectivos de trabajo 76/75 y 577/10 y establece los valores correspondientes a las distintas categorías de trabajadores de la construcción.
Cuándo vuelven a negociar los salarios
La próxima revisión salarial de la construcción está prevista dentro del período paritario 2026-2027. En esa instancia se definirán los nuevos valores para las distintas categorías y zonas. Por ahora, los montos fijados para agosto siguen vigentes durante septiembre.