Cómo será el gasoducto Manuel Belgrano, la apuesta de TGN para llevar Vaca Muerta a todo el país

La empresa estima una inversión de US$ 2.200 millones para construir el gasoducto Manuel Belgrano, el cual atravesará 5 provincias y potenciará el gas de Vaca Muerta.

La empresa argentina Transportadora de Gas del Norte (TGN) impulsa la construcción de un nuevo gasoducto, el cual conectará Vaca Muerta con el centro del país, buscando ofrecer soluciones al déficit en el centro, norte y litoral del país. Las obras contemplan una inversión de US$ 2.200 millones y la idea es que el proyecto adhiera al RIGI.

El proyecto “Manuel Belgrano” contempla la construcción de un nuevo gasoducto con dicho nombre de 753 km de extensión, en dos tramos de 36 y 30 pulgadas de diámetro, entre Tratayén, en la cuenca Neuquina, y La Carlota, en Córdoba, atravesando cinco provincias: Neuquén, Río Negro, La Pampa, San Luis y Córdoba. La inversión del proyecto es de US$ 1.500 millones que, sumada a obras complementarias en el Sistema TGN, alcanzará los US$ 2.200 millones.

El nuevo gasoducto atravesará 5 provincias. TGN En función de la demanda existente, se proyecta que la obra genere una capacidad inicial de abastecimiento del orden de 13 millones de metros cúbicos diarios, estimándose la puesta en funcionamiento para abril de 2029. En su pico de actividad, el conjunto de obras demandará un total de 2.000 empleos.

La nueva infraestructura permitirá conectar la mayor producción de Vaca Muerta con industrias y centrales eléctricas, contribuyendo a reducir en US$ 700 millones anuales la utilización de combustibles líquidos como el GNL y gasoil importados, fortalecer la competitividad regional y generar nuevas posibilidades para las exportaciones de gas hacia países vecinos del orden de US$ 450 millones por año.

Gasoducto Manuel Belgrano, de Neuquén a Córdoba En términos técnicos, la obra consigna que los primeros 278 km del gasoducto serán de 36 pulgadas y los siguientes 475 km de la traza contarán con un diámetro de 30 pulgadas. Las obras asociadas implican un aumento de capacidad sobre el Sistema TGN de hasta 14 millones de metros cúbicos diarios.