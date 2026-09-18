Cuál es la nueva empresa que perforará en Vaca Muerta Mendoza este año

Vaca Muerta Mendoza es una realidad. Con la confirmación de los inicios de las perforaciones en Malargüe por parte de YPF y de la UTE Quintana- TSB ya fechado para el mes de octubre, una tercera empresa confirmó sus planes de perforación en la zona y el avance en el petróleo no convencional en la provincia.

Se trata de TanGo Energy , compañía que ya opera en la provincia en pozos convencionales y que para el último trimestre de 2026 o comienzos de 2027 tiene planificado acelerar sus trabajos en la parte mendocina de la formación . Así lo confirmó el propio CEO de la empresa, Pablo Iuliano, en una entrevista con MDZ Online en el marco del Mendoza Energy Summit 2026. “Ya tenemos los fondos para esta primera etapa de risking . Estamos en camino, primero, a probar el recurso, que tenemos un bloque con potencial comercial y de ahí plantear un desarrollo”, declaró.

Como pudo confirmar este medio, las primeras perforaciones mediante logística compartida por YPF y Quintana-TSB comenzarán en el mes de octubre, cuando los equipos lleguen a tierras mendocinas. En primera instancia será la compañía que dirige Horacio Marín quien hará uso de la maquinaria con un plazo estimado de 18 días para cada uno de sus tres pozos. Luego, alrededor del mes de diciembre, será el turno de la UTE en la propiedad de Cañadón Amarillo. En el caso de TanGo, la propiedad que tiene prioridad es la de Payún Oeste.

Durante la charla, Iuliano explicó que el foco de TanGo Energy sostiene su estrategia sobre dos pilares bien diferenciados. Por un lado, la explotación convencional en campos maduros, donde la compañía opera bloques en la Cuenca Cuyana (Mendoza Norte) y en la Cuenca Neuquina, en la zona de Confluencia Sur y el norte mendocino. Allí, el foco no está puesto en la perforación de pozos nuevos sino en la reactivación de pozos inactivos, una estrategia que les permite sumar producción a costos más competitivos que los de un desarrollo desde cero.

“Hemos frenado el declino, empezamos a crecer en producción, estamos muy contentos con eso”, afirmó el CEO. En términos de inversión, el ejecutivo detalló que toda la actividad de la compañía en Mendoza representa un volcado de US$ 40 millones entre OPEX y CAPEX, de los cuales unos US$ 8 millones corresponden a regalías. El resto, remarcó, se derrama sobre el entramado de pymes locales que prestan los servicios que la operadora utiliza a diario.

Por otro lado, en el no convencional, la estrategia de TanGo pasa por explorar lo que Iuliano definió como “áreas de frontera”: los bordes de la cuenca neuquina, tanto del lado mendocino como rionegrino. El equipo directivo de la compañía, remarcó el CEO, participó en el arranque de algunos de los proyectos más relevantes que hoy exhibe Vaca Muerta en Neuquén, y busca replicar esa experiencia en los extremos de la formación.

Alf Ponce Mercado / MDZ

La apuesta por el no convencional

Así, sin abandonar las áreas maduras en las que opera la compañía en distintos puntos del país, las grandes novedades de TanGo pasan hoy por el no convencional. El primer paso concreto ya está en marcha en Río Negro y esta semana la empresa comienza a perforar su primer pozo en un área denominada El Charco del Palejo. En Mendoza, en cambio, el proyecto todavía depende de un cuello de botella que atraviesa a todo el sector, la falta de equipos de perforación disponibles en el país.

“Es una falta de equipos que existe en Argentina, pero está todo en Neuquén”, sostuvo Iuliano, quien aseguró que la compañía ya cuenta con los fondos para afrontar la primera etapa de exploración y que apunta a perforar su primer pozo en Mendoza entre el último trimestre de 2026 y el primer trimestre de 2027.

Consultado sobre eventuales asociaciones con otras operadoras para compartir equipos -como el esquema que ya montaron YPF y la UTE Quintana-TSB-, el CEO afirmó: “En general no hay muchos jugadores. YPF, Quintana y nosotros. Si no podemos hacer algo con ellos, seguramente lo haremos nosotros”.

Las lecciones aprendidas y el rol de las pymes

Para Iuliano, la clave para que la provincia de Mendoza no repita los tropiezos que tuvo Neuquén en sus primeros años de desarrollo shale pasa por preparar a tiempo el entramado de pymes y la mano de obra capacitada. “Ahí tenemos la oportunidad de que ya hay experiencia en Argentina, ya sabemos cómo hacerlo”, señaló, aunque aclaró que la fórmula aplicada en el hub neuquino no puede trasladarse de manera mecánica: “Vamos a tomar esa fórmula y la vamos a adaptar a la realidad del subsuelo mendocino”.

El ejecutivo reconoció que hoy conseguir una convención de servicios en Mendoza “es muy complejo” y que hace falta desarrollar infraestructura, un hub de servicios y personal capacitado antes de que la actividad escale. Con todo, relativizó la idea de que la provincia llegue “atrasada” y recordó que en Vaca Muerta hay zonas que hace una década se consideraban de baja productividad y hoy superan al hub central neuquino. Por eso, aseguró, “hay una gran oportunidad en el sur de Mendoza para transformarse en el hub energético de la provincia”.

Sobre la logística en una región sin ciudades cercanas a los yacimientos, Iuliano apuntó a Malargüe como la base natural de operaciones por ser cabecera de departamento, aunque anticipó que probablemente existan bases secundarias más próximas a las zonas de desarrollo, con esquemas de logística compartida entre las compañías que operen en la zona.

Uno de los ejes que más subrayó el CEO de TanGo fue el cambio en el rol de los proveedores. Según Iuliano, la nueva etapa de desarrollo no convencional ya no depende de que una pyme consiga “un contrato millonario” con una operadora grande para sostenerse, sino de su capacidad de operar con eficiencia. “Eso es un poco lo que pasó en el shale de Estados Unidos”, comparó, señalando que las grandes compañías cedieron terreno frente a firmas más chicas, ágiles y enfocadas en bajar el costo operativo y de desarrollo.

Alf Ponce Mercado / MDZ

Inversiones y perspectivas

Respecto de las próximas licitaciones de áreas maduras que impulsa la provincia, Iuliano anticipó que la compañía priorizará las zonas donde ya tiene presencia, dado que permiten compartir infraestructura, personal y servicios con los activos existentes. “Si tengo uno en Tierra del Fuego y uno en Salta, no tiene mucho sentido”, graficó.

Consultado por el proceso de reestructuración que atravesó la empresa tras la compra de la deuda de Aconcagua Energía y el estado financiero actual, el CEO comentó que la compañía dejó de perder dinero de manera sistemática, equilibró sus cuentas y hoy crece en producción. “Pasamos a ser una compañía que no le pagaba a los proveedores, que no cumplía con sus obligaciones. Hoy cumple con los proveedores, le paga a los empleados, cumple con sus obligaciones tanto con el fisco como con los tenedores de bonos”, cerró Iuliano.