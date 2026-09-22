Dánica cierra definitivamente su fábrica de Llavallol y despide a 30 trabajadores

Dorada S.A. (ex Flora Dánica), la empresa productora de la reconocida margarina Dánica , propiedad del Grupo Beltrán , anunció el cierre de su planta de Llavallol para el próximo 30 de septiembre. La decisión implica el cese de las actividades en la fábrica y afecta a 30 trabajadores.

El anuncio fue comunicado por la compañía a través de Recursos Humanos. De acuerdo con lo informado por el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera de Capital Federal y Gran Buenos Aires ( SOEIA ), los trabajadores continuarán percibiendo sus salarios hasta la fecha prevista para el cierre, aunque actualmente no tienen permitido ingresar a la planta.

La organización sindical presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y solicitó una audiencia con la empresa. La reunión podría realizarse de manera virtual este jueves, según indicó el gremio.

El cierre vuelve a colocar a la planta de Llavallol ante un escenario similar al de diciembre de 2024, cuando tras el cierre retomó la producción en febrero de 2025, después de negociaciones en las que participaron el sindicato y organismos de la Provincia de Buenos Aires.

El secretario general adjunto del SOEIA, Ezequiel Roldán, indicó que Dorada anticipó que las indemnizaciones serían abonadas bajo el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, aunque igualmente presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y solicitó una audiencia con representantes de la compañía.

Mientras aguardan esa instancia, los trabajadores instalaron una carpa frente a la fábrica y comenzaron a organizar una permanencia por turnos. La empresa les impide ingresar al establecimiento, aunque informó que los salarios estarán garantizados hasta el día previsto para el cierre.

El secretario general adjunto del SOEIA, Ezequiel Roldán, señaló que la organización sindical todavía no recibió una comunicación formal sobre las desvinculaciones.

“Lo único que hay es un papel de Recursos Humanos diciendo que el 30 se bajan las persianas y que van a cobrar el salario hasta esa fecha, aunque durante estos días no estén trabajando. No pueden ingresar y están en la puerta. Todavía no recibieron ninguna carta documento”, explicó Roldán.

El dirigente también cuestionó los argumentos que, según indicó, fueron transmitidos por la compañía para justificar el cierre. Señaló que, además de una baja del consumo, existirían otros factores vinculados con la situación de la empresa.

“Nos terminamos enterando de que existen otros factores al margen de la baja del consumo. Son cuestiones de la empresa, algunos juicios y otros problemas que no tienen nada que ver con los trabajadores que están laburando actualmente”, sostuvo.