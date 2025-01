El superávit comercial argentino fue récord en 2024

La balanza comercial en diciembre registró un superávit de US$ 1.666 millones, y acumuló trece meses consecutivos con saldo positivo. En tanto que el todo el año 2024 registró un superávit comercial de US$ 18.899 millones, el más alto en términos absolutos de la historia reciente.

No obstante no es así en términos de porcentaje del PBI, ya que tras la caída económica, el superávit proyectado sería de alrededor del 3,1% del producto, tomando unos US$ 600.000 millones como base, y queda muy lejos de lo que sucedió en el año 2002 cuando el superávit llegó a US$ 16.660 millones en el marco de una economía en depresión, por lo que representó un 14,8% del producto.

Otro número de impacto es que el intercambio comercial argentino aumentó 30,2% en el último mes del año en el cómputo interanual, con un monto de US$ 12.405 millones, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Aunque, aquí también hay que aclarar que la comparación se realiza con un mes particularmente malo del 2023, cuando la caída fue estrepitosa.

En diciembre de 2024, las exportaciones totalizaron US$ 7.035 millones con un aumento del 33,4% respecto a diciembre de 2023 (US$ 1.762 millones), debido principalmente a un incremento de 39,3% en las cantidades, ya que los precios registraron una caída de 4,2%. El mayor aumento se registró en las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario, que llegaron a US$2.431 millones, con un crecimiento de 36,7%.

Las exportaciones de manufactura de origen industrial fueron de US$2.216 millones y registraron una variación positiva de 26,4% con respecto a diciembre de 2023. Los productos primarios alcanzaron US$1.356 millones y aumentaron 32,6%; y combustibles y energía sumaron US$1.032 millones, valor 43,6% superior al del mismo período del año anterior.

Las importaciones fueron de US$ 5.369 millones y aumentaron 26,2% en la comparación interanual (US$1.114 millones), como consecuencia de un incremento de 36,9% en las cantidades, puesto que los precios disminuyeron 7,3%.

Todas las categorías de importaciones registraron subas con excepción de combustibles y lubricantes, que disminuyó 42,9% y bienes intermedios que cayó 2,6%. Las importaciones que más aumentaron fueron bienes de capital 84,9%, producto del incremento de 87,5% en las cantidades, ya que los precios cayeron 0,7%.

Los bienes de consumo registraron una suba de 53% como consecuencia de un aumento de 50,8% en las cantidades y de 1,6% en los precios.