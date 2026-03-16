El precio del petróleo cae 4,2%, mientras toda la tensión mundial sigue concentrada en el Estrecho de Ormuz

Los precios de futuro del petróleo cayeron este lunes hasta -4,2% en el petróleo WTI y más de 2,8% en el Brent , a medida que llegaba noticias levemente alentadoras desde el Golfo Pérsico, por la apertura parcial del Estrecho de Ormuz , mientras las operaciones militares entre Estados Unidos e Irán.

La cotización del crudo Brent del Mar del Norte, el de referencia en los mercados asiáticos, europeos y también tomado en Argentina, cotiza este lunes a US$ 100,35 el barril de 159, una baja de -2,72%, en tanto que el petróleo ligero de referencia en Estados Unidos y gran parte de América Latina, el West Texas Intermediate o simplemente WTI, marca en las pizarras US$92,74 el barril, una contracción de -4,23%.

"Los precios del petróleo cayeron cerca de un 3% el lunes después de que algunos buques transitaran por el crítico Estrecho de Ormuz , a pesar de que los aliados de Estados Unidos rechazaron el llamado del presidente Donald Trump para ayudar a desbloquear el estrecho, y de que el director de la AIE sugiriera que podrían liberarse más reservas para frenar el aumento de los costos causados por la guerra con Irán", indicó la agencia Reuters.

Para los analistas la razón que explica la diferencia de baja entre ambas variedades de crudo, responde a que la producción de petróleo de Estados Unidos está cercana a niveles récord, impulsada por importaciones de Venezuela, , además de una próxima liberación de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos.

Además, algunos operadores vendieron el contrato de abril del WTI antes de su vencimiento en la Bolsa de Nueva York el 20 de marzo, lo que también incide en el precio.

Fuerte suba en la guerra

El viernes pasado, el crudo Brent cerró en su nivel más elevado desde agosto de 2022, mientras que el WTI alcanzó en su mayor nivel desde julio de 2022, que representan un incremento de casi el 40% para ambos índices desde que Estados Unidos e Israel comenzaron los ataques Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

Esto se da en un contexto en el que Irán cerró el estratégico Estrecho de Ormuz al paso de todos los barcos comerciales, incluidos los petroleros, lo que disparó los precios del petróleo la semana pasada. Pero este fin de semana empezaron a pasar algunos buques de países aliados como la India, no así de los países que atacaron a Irán o los que permitieron el uso de bases estadounidense en ese país.

No atacar el Estrecho de Ormuz

Donald Trump reiteró su llamado a los países aliados de la OTAN que ayuden a desbloquear el Estrecho de Ormuz, sin embargo la respuesta de los países europeos no fue la esperada. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea actualmente no tienen ningún interés en extender la misión naval de la UE en Oriente Medio al estrecho, declaró el lunes la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.

Los gobiernos de Gran Bretaña y Alemania ya anticiparon que no enviarán fuerzas navales para abrir el estrecho, e instan al resto de los países a evitar una escalada.

El estrecho de Ormuz es una vía marítima clave para el transporte comercial en el mercado energético, por donde pasa un 20% del petróleo que se comercializa en todo el mundo, un 30% del gas natural licuado (GNL) y un 30% de los fertilizantes. Ahora la clave es cómo evoluciona la situación en Medio Oriente y si el petróleo logra bajar unos escalones o no.