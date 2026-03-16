Monotributo y jubilación: cuánto se cobra según la categoría en marzo de 2026

El régimen del monotributo tiene particularidades a la hora de calcular la jubilación . A diferencia de los trabajadores en relación de dependencia, los monotributistas no acceden a un haber inicial basado en sus últimos salarios, sino en una base presunta vinculada a la categoría en la que realizaron sus aportes .

Esto hace que el monto de la jubilación para monotributistas pueda variar según la escala en la que el contribuyente estuvo inscripto a lo largo de su vida laboral.

En términos formales, los requisitos para acceder a la jubilación son los mismos que para el resto de los trabajadores dentro del sistema previsional argentino.

El monto de la jubilación para el monotributo depende de la categoría.

Sin embargo, el cálculo del haber jubilatorio es distinto al de los empleados en relación de dependencia.

Mientras que estos últimos ven su jubilación calculada sobre el promedio de las últimas 120 remuneraciones, los monotributistas y autónomos aportan al sistema previsional a partir de una renta presunta asociada a la categoría del monotributo.

Por ese motivo, quienes permanecieron durante largos períodos en categorías bajas del régimen simplificado suelen terminar percibiendo la jubilación mínima.

Cuánto es la jubilación mínima en marzo de 2026

En marzo de 2026, la jubilación mínima alcanza los $439.600,88.

Ese monto se compone de:

$369.600,88 de haber base, actualizado con el incremento mensual por inflación

$70.000 de bono extraordinario, que el Gobierno nacional mantiene para jubilados y pensionados

Estos valores sirven como referencia para muchos trabajadores del monotributo que realizaron aportes durante años en las escalas más bajas del sistema.

Cómo impacta el monotributo en la jubilación futura

Dentro del pago mensual del monotributo, una parte del importe se destina al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que es el sistema que financia las jubilaciones.

El nivel de aporte previsional depende de la categoría en la que esté inscripto el contribuyente, por lo que la trayectoria dentro del régimen simplificado puede influir en el cálculo del haber jubilatorio.

Por ese motivo, la categoría registrada a lo largo de los años y la continuidad de los aportes son factores clave para estimar la jubilación de monotributistas.

Cómo consultar los aportes jubilatorios en ANSES

Quienes trabajaron bajo el régimen de monotributo pueden verificar sus aportes previsionales a través de Mi ANSES.

Para hacerlo deben:

Ingresar a mi.anses.gob.ar

Acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social

Entrar en la sección Historia laboral

Allí se puede revisar si los aportes fueron registrados correctamente y cuántos años se acumulan dentro del sistema previsional.

Qué hacer si faltan años de aportes para jubilarse

Si al momento de cumplir la edad jubilatoria una persona no reúne los 30 años de aportes, existen distintos mecanismos para regularizar la situación.

Entre ellos se encuentran:

moratorias previsionales

planes de pago para completar aportes

programas especiales que pueden lanzar el Congreso o el Poder Ejecutivo

Por eso, especialistas recomiendan revisar periódicamente la historia laboral y los aportes registrados, especialmente en el caso de trabajadores independientes o monotributistas.