PAMI: cómo validar la identidad de forma virtual paso a paso

A través de la aplicación Mi PAMI, los afiliados deberán validar su identidad virtualmente ingresando un código enviado a su celular o correo electrónico.

Mi PAMI permite realizar trámites y consultas desde el celular o la computadora.

PAMI cuenta con una aplicación móvil llamada Mi PAMI, una herramienta que permite a los afiliados acceder de manera rápida y segura a distintos servicios e información de la obra social. Entre sus funciones más utilizadas se encuentran el acceso a credencial digital, la consulta de prestaciones médicas, la cartilla de profesionales y diferentes trámites online.

Además, a través de la plataforma los usuarios pueden solicitar turnos, iniciar gestiones web y realizar consultas sin necesidad de acercarse a una agencia. Sin embargo, con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir estafas, fraudes o casos de suplantación de identidad, PAMI actualizó recientemente algunos mecanismos de validación de datos personales.

Qué se debe hacer para validar la identidad en PAMI Los afiliados que ingresen a Mi PAMI deberán completar una validación de identidad para poder acceder a los servicios digitales de la obra social. El procedimiento consiste en confirmar los datos personales y actualizar la información de contacto en caso de que haya cambios.

Para verificar la cuenta, PAMI envía un código de validación al teléfono celular o al correo electrónico registrado por el afiliado. Una vez ingresado ese código en la plataforma, la identidad queda confirmada y el usuario puede continuar con el trámite. Tras completar este proceso, el afiliado podrá utilizar todas las funciones de Mi PAMI con normalidad.

Una vez validada la cuenta, el afiliado puede acceder a todas las funciones de la plataforma. shutterstock Cómo descargar la aplicación Mi PAMI La plataforma puede utilizarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet ingresando a mi.pami.org.ar. No obstante, para una mejor experiencia en teléfonos celulares, PAMI recomienda descargar la aplicación oficial Mi PAMI.