PAMI actualizó su cartilla: cómo solicitar un nuevo médico de cabecera

El PAMI confirmó que actualizó su cartilla y reveló el paso a paso que deben realizar los afiliados para cambiar de médico cabecera.

Los afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuentan con la posibilidad de cambiar a su médico de cabecera mediante un trámite gratuito que puede realizarse de forma online o presencial. La medida cobra relevancia en el marco de las actualizaciones periódicas de la cartilla médica y busca facilitar el acceso a profesionales de acuerdo con las necesidades.

El médico de cabecera cumple un rol central dentro del sistema de salud de PAMI, ya que es el encargado de realizar el seguimiento clínico de los afiliados, emitir recetas, solicitar estudios y derivar a especialistas cuando la situación lo requiere.

PAMI: cómo cambiar al médico de cabecera Desde el organismo recordaron que los jubilados y pensionados pueden consultar en cualquier momento quién es el profesional que tienen asignado y, en caso de no estar conformes o necesitar una alternativa por cuestiones de cercanía o disponibilidad, iniciar el trámite para modificar la asignación.

El procedimiento puede efectuarse a través de la página web oficial de PAMI o de manera presencial en una agencia del organismo. Durante la gestión, los afiliados tienen la posibilidad de elegir un nuevo profesional dentro de la cartilla disponible, sujeto a la capacidad de atención de cada médico.

Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta es que la fecha en que se solicita el cambio determina cuándo comenzará a regir la nueva asignación. Si el trámite se realiza durante los primeros 20 días del mes, el cambio impactará desde el mes siguiente. En cambio, las solicitudes efectuadas en los últimos días del mes pueden demorar un período adicional para hacerse efectivas.