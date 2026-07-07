PAMI: cómo tramitar pañales, audífonos y sillas de ruedas paso a paso

El Programa de Asistencia Médica Integral ( PAMI ) continúa ofreciendo distintos beneficios a sus afiliados durante julio . Entre ellos, la posibilidad de acceder a insumos médicos esenciales como pañales , audífonos y sillas de ruedas , a través de trámites que en muchos casos pueden realizarse de manera online.

La entrega de Higiénicos Absorbentes Descartables (H.A.D.) se realiza directamente en el domicilio declarado en PAMI . Para recibirlos no es necesario presentar una receta electrónica, ya que la provisión se gestiona mediante una Orden Médica Electrónica (OME) vigente.

La cobertura contempla entregas de 30, 60 o 90 unidades según el nivel de incontinencia determinado por el profesional de salud. Las nuevas entregas se realizan dentro de los 30 días posteriores a la anterior. Quienes ya hayan solicitado el beneficio pueden consultar el estado del envío desde la sección "Mis entregas" de la aplicación Mi PAMI.

Las OME emitidas o renovadas desde el 1° de marzo de 2026 tienen una vigencia de 90 días. Se recomienda solicitar una nueva antes de su vencimiento para evitar interrupciones en la entrega.

PAMI brinda audífonos a los afiliados con diagnóstico de hipoacusia. El beneficiario puede elegir libremente el prestador de PAMI donde realizará el tratamiento.

La entrega de pañales y apósitos descartables se realiza directamente en el domicilio del afiliado mediante una Orden Médica Electrónica vigente.

Para iniciar el trámite se necesita presentar el DNI, una Orden Médica Electrónica emitida por un otorrinolaringólogo que indique la necesidad del audífono, además de una audiometría y una logoaudiometría.

Cómo solicitar una silla de ruedas en PAMI

PAMI también entrega sillas de ruedas y otros elementos de apoyo adecuados a la patología de cada afiliado, con el objetivo de mejorar su movilidad y favorecer el desarrollo de las actividades cotidianas.

El trámite puede realizarlo la persona afiliada, un familiar, un apoderado o el médico tratante si está habilitado para emitir una OME. Sin OME, se necesita el DNI, una orden médica en papel emitida por el médico de cabecera o un especialista, y un resumen de la historia clínica que incluya el peso y la talla del paciente. El trámite puede completarse desde la web de PAMI o de forma presencial en una agencia con turno previo.

Para más información sobre estos y otros beneficios, los afiliados pueden comunicarse con PAMI Escucha y Responde al 138, disponible las 24 horas.