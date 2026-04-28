Milei avanza con la privatización de Belgrano Cargas y define el uso del material rodante

El Gobierno dispuso que los fondos obtenidos por la venta del material rodante de Belgrano Cargas y Logística S.A. sean asignados a una cuenta fiduciaria destinada al financiamiento y pago de obras sobre las vías del ferrocarril.

La decisión fue formalizada mediante el Decreto 282/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, con publicación en el Boletín Oficial. La norma complementa el esquema de privatización total de la empresa estatal, declarada sujeta a ese proceso por la Ley 27.742, conocida como Ley de Bases.

El texto establece que los recursos obtenidos por la venta de vagones, locomotoras u otros bienes ferroviarios incluidos en contratos de concesión deberán ingresar al fideicomiso creado por el Decreto 976/2001, en una cuenta fiduciaria habilitada para ese fin. Ese instrumento forma parte del sistema usado para proyectos de infraestructura vial y ferroviaria.

El decreto instruye al Ministerio de Economía a adoptar las medidas necesarias para concretar la asignación de esos fondos. Entre sus facultades, la cartera podrá firmar enmiendas al contrato de fideicomiso y dictar normas operativas o complementarias para aplicar la disposición.

Economía también deberá determinar el precio de venta del material rodante que sea incorporado a los contratos de concesión. Para esa tarea, tendrá que tomar como valor mínimo de referencia la tasación del valor venal realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

La medida alcanza al material rodante bajo administración de Belgrano Cargas y Logística S.A., propiedad del Estado nacional. Ese organismo técnico, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía, lleva adelante la valuación de los bienes en el marco del proceso privatizador autorizado por el Decreto 67/2025.

La norma también ordena a la Secretaría de Transporte incluir en la documentación licitatoria de las concesiones de vías de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, junto con sus inmuebles aledaños, la identificación del material rodante que formará parte de cada proceso.

El Decreto 67/2025 había autorizado la privatización total de Belgrano Cargas mediante una desintegración vertical, con separación de actividades y bienes por unidad de negocio. Ese esquema prevé remates públicos para la venta de material rodante y contratos de concesión de obra pública para vías, inmuebles aledaños y uso de talleres ferroviarios.

Según los considerandos del nuevo decreto, la inclusión de parte del material rodante en los procesos de licitación busca reforzar la viabilidad económica de las concesiones durante la etapa de consolidación del modelo de acceso abierto a la red ferroviaria nacional. El objetivo declarado es que los concesionarios cuenten con una fuente adicional de ingresos para financiar obras.

La Resolución 1049/2025 del Ministerio de Economía había iniciado el proceso de privatización y ordenado al Banco Nación abrir una cuenta fiduciaria dentro del fideicomiso existente para recibir los fondos provenientes del remate del material rodante.

Con el Decreto 282/2026, el Gobierno extiende ese destino a los ingresos por bienes vendidos dentro de contratos de concesión. La medida entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.