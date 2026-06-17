Wall Street: los activos argentinos operan al alza, pero el riesgo país supera los 430 puntos

Tanto bonos como acciones cotizan en verde en Wall Street. En la plaza local, el Merval se mueve con tendencia al alza.

Los activos argentinos en Wall Street operan en verde en la rueda bursátil de este miércoles. En tanto, el riesgo país vuelve a rebotar y supera los 430 puntos básicos. En la plaza local, el Merval se mueve con tendencia al alza.

La deuda soberana en dólares opera en verde, con subas de hasta 0,4%, como el caso del Bonar 2041. Los bonos bajo legislación local se mueven en la misma tónica.

El riesgo país se ubica en 432 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 1,5%. Las acciones del panel líder operan con mayorías al alza.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street oepran con mayorías en verde. La principal suba la registra el ADR de BBVA (+4,8%).