Los inversores buscan una señal que les confirme que el rumbo continuará

Inversores , tanto los que ya están adentro como los potenciales, buscan una señal de que el rumbo económico se confirmará en las próximas elecciones, incluso con o sin Javier Milei, según el análisis de los hombres del mercado financiero.

Lo que está en duda es la reelección del líder libertario, algo que hace pocos meses atrás estaba descontado. Ello explica el comportamiento de los inversores en estos últimos tiempos y, por ende, la performance de los activos financieros argentinos.

A diferencia de los inversores, en el seno del Gobierno existe la creencia de que las elecciones 2027 serán un paseo, porque la economía se llevará puesta a la política, como ya en una oportunidad lo expresó el ministro de Economía, Luis Caputo, y otros funcionarios.

En los últimos días se expuso públicamente la reelección como un objetivo formal explícito; lo dijo el flamante Jefe de Gabinete, Diego Santilli, también lo había hecho el fallido Manuel Adorni y varios otros dirigentes. Pero la reelección la instaló Milei, con lógica, pero puede ser un acierto o un error. El problema es que la política argentina ya se embrolló con la reelección un año antes de la elección presidencial. Si bie

De ahí que el clima, hoy en parte anestesiado por el Mundial de la FIFA, es como que se adelantó un año, como vivir en invierno la primavera o viceversa.

Claro que nadie puede apostar, como quisieran los inversores, con las cartas marcadas, pero hoy buscan señales de que nadie va a patear el tablero el próximo año. Y ello, aún no está garantizado. Por ello, el ahínco del equipo económico por mostrar que el programa financiero de este año ya está cubierto y que el del 2027 también ya está encaminado sin sorpresas.

Como señalaba días atrás un economista que se desempeñó en el Banco Central (BCRA) y antes en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en Wall Street, ante un año electoral los inversores, por más que los indicadores económicos sean alentadores, como la desinflación, la acumulación de reservas del BCRA y otros tantos, todos quieren comprar algún seguro, por lo que considera que Economía debería aspirar a tener un financiamiento en exceso.

O sea, pese al combo positivo de datos económicos lo mejor pasa por tener mayor cobertura de los vencimientos del próximo año y buen nivel de reservas. Los inversores creen en el rumbo, es decir, de que el relato libertario se irá cumpliendo, pero saben que ni a la macro y menos a la micro le sobra margen.

Ocurre también que el combo positivo tampoco, en líneas generales, le tuerce el brazo al mal humor de la calle. Según los analistas, el Gobierno tiene desde que termine el Mundial hasta el verano para mostrar que el nivel de actividad se recupera.

Presidencia

Pero gran parte de la reactivación anhelada está en manos de la demanda de dinero de la gente y las empresas.

Vale señalar que en lo que va del año el BCRA compró más de 11.000 millones de dólares, lo que implicó que inyectara más de 15 billones de pesos, lo que es más de un tercio de la Base Monetaria. Sin embargo, eso en la calle no se siente. La gente dice que no hay plata y es cierto. Porque el BCRA junto al Tesoro reabsorbieron esos pesos, quizás por temor al efecto inflacionario y/o cambiario. Eso deberá ir cambiando si es que se quieren ver mejo

Vale señalar que en lo que va del año el BCRA compró más de 11.000 millones de dólares lo que implicó que inyectara más de 15 billones de pesos, lo que es más de un tercio de la Base Monetaria. Sin embargo, eso en la calle no se siente. La gente dice que no hay plata. Y es cierto. Porque el BCRA junto al Tesoro reabsorbieron esos pesos, quizás, por temor al efecto inflacionario y/o cambiario. Eso deberá ir cambiando si es que se quieren ver mejoras. Pero ahí hay un debate interno en el oficialismo, veremos cómo se zanja. Porque también seguirá el crédito sin reaccionar y ello también conspira con el nivel de actividad.

La señal de rumbo económico

Hay que hacer una distinción para interpretar la actual coyuntura. La economía y la gente en particular está sufriendo una especie de la “Doble Nelson”, una llave de lucha libre célebre de los ’60, porque se abrió la economía a la competencia externa, con un tipo de cambio apreciado junto con un ajuste de tarifas.

Por ende, ante el deterioro del salario real, queda menos capacidad de gasto para otros destinos. La desinflación, junto con algunos pocos ajustes paritarios, están recuperando los ingresos familiares de unos pocos sectores, pero eso no alcanza para el grueso del conjunto.

Además, si bien el consumo agregado mostró mejoras, es por el lado del consumo de bienes importados, lo que afecta a la oferta doméstica, ya que los consumos domésticos siguen sin reaccionar, sobre todo, en supermercados y shoppings. El Gobierno tiene un serio desafío por delante, pero todavía no tiene el partido perdido, precisa ir al alargue, por lo menos.