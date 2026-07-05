Canning tendrá su primera universidad: UFLO construirá un campus donde ofrecerá 53 carreras

La localidad de Canning contará por primera vez con una universidad. UFLO Universidad anunció su desembarco en la zona donde iniciará la construcción de un campus propio y tendrá una oferta de 53 carreras de grado y posgrado con validez nacional.

El plan se desarrollará en dos etapas. La institución abrirá las inscripciones en octubre de 2027 para comenzar el dictado de clases bajo una modalidad híbrida, que combinará actividades virtuales con encuentros presenciales. Posteriormente, durante 2028, inaugurará un edificio especialmente diseñado para albergar el nuevo campus universitario.

La casa de estudios se instala en una ciudad que en los últimos años experimentó una fuerte expansión poblacional y comercial, pero que no cuenta con oferta educativa de este calibre.

El proyecto contempla la construcción de un edificio de planta baja y tres pisos destinado íntegramente a actividades académicas y administrativas. La planta baja contará con un auditorio con capacidad para alrededor de un centenar de personas, pensado para conferencias, actividades institucionales y encuentros académicos. En ese nivel también funcionarán las áreas administrativas y los sistemas de control de acceso.

En los dos niveles siguientes se distribuirán 20 aulas junto con espacios destinados a prácticas profesionales y trabajo colaborativo. El tercer piso albergará oficinas para la gestión institucional y sectores de coworking.

Desde la universidad señalaron que el objetivo es crear un ecosistema educativo que combine infraestructura moderna con una propuesta de formación cercana a las necesidades de la comunidad.

El campus de Canning

La decisión de instalar un campus en Canning responde al crecimiento demográfico y económico que viene registrando la zona. "Este enfoque busca reducir los tiempos de traslado, mejorando sustancialmente la calidad de vida de los estudiantes y permitiéndoles mantener sus vínculos con el entorno empresarial local", explicó Christian Kreber, vicerrector general de UFLO Universidad.

Según la institución, el objetivo es favorecer que los jóvenes puedan acceder a estudios universitarios sin necesidad de migrar hacia otros centros urbanos, contribuyendo además a retener talento y fortalecer el entramado productivo regional.

La propuesta académica incluirá disciplinas como Administración y Negocios, Derecho, Arquitectura, Psicología, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales, entre otras.

La universidad cuenta con más de 30 años de trayectoria y sedes en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Neuquén y Río Negro, además de una comunidad de más de 10.000 graduados.

Como parte de su estrategia de vinculación con el sector productivo, la institución también llevará a Canning sus unidades especializadas Bizion, dedicada a la formación empresarial; Cenova, orientada a la capacitación técnica; e Incursiva, una plataforma de cursos con certificación nacional.